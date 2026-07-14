Intimno priznanje na večerji poskrbi za popoln preobrat

Po medenih tednih se pari prvič zberejo na skupni večerji in se srečajo iz oči v oči. Nekateri sijejo od sreče, medtem ko drugi še vedno skušajo pozabiti na napete trenutke z medenih tednov. Še posebej napeto bo med Bec in Gio, saj bodo stare zamere znova privrele na dan.
Gia in Scott bosta razkrila, kako dobro napreduje njun odnos, ter priznala, da sta že postala intimna. To bo za Bec težko poslušati, saj z Dannyjem še zdaleč nista na isti stopnji. Večer bo tako razkril ljubosumje, tekmovalnost in prve razpoke med pari. V spodnjem videoposnetku si oglejte utrinek z večerje, kjer bo hitro postalo jasno, da tekmovalnosti med pari ne manjka.
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