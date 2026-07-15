'Za svoja leta si zelo nezrel!' mu je zabrusila

Mladoporočenci se vselijo v skupna stanovanja, kjer se začne prava preizkušnja vsakdanjega življenja. Strokovnjaki uvedejo teden razkritij, v katerem bodo novi izzivi razgalili skrite plati njihovih odnosov. Medtem ko nekateri pari ob iskrenih pogovorih najdejo še več zaupanja, bodo druga razkritja odprla stare rane in postavila pod vprašaj prihodnost nekaterih zakonov.
Eden najbolj napetih trenutkov bo zagotovo sledil, ko si bo Brooke ogledala Chrisov predstavitveni videoposnetek. Kot glasna zagovornica žensk in spoštljive komunikacije je ne bodo zmotile le njegove izjave o ljudeh s prekomerno telesno težo, temveč tudi njegov odnos do žensk.
Brez zadržkov mu bo povedala, da takšne besede nimajo mesta v današnjem času. "Star si 31 let in ne bi smel tako govoriti o ljudeh," mu bo dejala, nato pa priznala, da če bi njegov predstavitveni posnetek videla pred poroko, si sploh ne bi želela biti z njim.
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