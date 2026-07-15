Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Poroka na prvi pogled
Oddaje

'Za svoja leta si zelo nezrel!' mu je zabrusila

M.S.
15. 07. 2026 11.18
0

Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Mladoporočenci se vselijo v skupna stanovanja, kjer se začne prava preizkušnja vsakdanjega življenja. Strokovnjaki uvedejo teden razkritij, v katerem bodo novi izzivi razgalili skrite plati njihovih odnosov. Medtem ko nekateri pari ob iskrenih pogovorih najdejo še več zaupanja, bodo druga razkritja odprla stare rane in postavila pod vprašaj prihodnost nekaterih zakonov.

Chris je s svojimi besedami pokazal, da mu spoštljiva komunikacija še vedno povzroča precej težav.
Chris je s svojimi besedami pokazal, da mu spoštljiva komunikacija še vedno povzroča precej težav.FOTO: POP TV
Intimno priznanje na večerji poskrbi za popoln preobrat
Preberi še
Intimno priznanje na večerji poskrbi za popoln preobrat

Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Solze, prepiri, nepričakovani preobrati, močna privlačnost in iskrena čustva bodo poskrbeli za sezono, ki je preprosto ne boste mogli nehati gledati. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemite trenutek zase. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

Na VOYO prihaja najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija
Preberi še
Na VOYO prihaja najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija

Eden najbolj napetih trenutkov bo zagotovo sledil, ko si bo Brooke ogledala Chrisov predstavitveni videoposnetek. Kot glasna zagovornica žensk in spoštljive komunikacije je ne bodo zmotile le njegove izjave o ljudeh s prekomerno telesno težo, temveč tudi njegov odnos do žensk. 

Brez zadržkov mu bo povedala, da takšne besede nimajo mesta v današnjem času. "Star si 31 let in ne bi smel tako govoriti o ljudeh," mu bo dejala, nato pa priznala, da če bi njegov predstavitveni posnetek videla pred poroko, si sploh ne bi želela biti z njim.

Ko je videla njegove izjave, mu ni prizanesla niti za trenutek.
Ko je videla njegove izjave, mu ni prizanesla niti za trenutek.FOTO: POP TV

V spodnjem videoposnetku si oglejte njuno napeto soočenje po ogledu predstavitvenega videa.

Vrača se filmski maraton, ki velja za najbolj intenzivnega v Sloveniji
Preberi še
Vrača se filmski maraton, ki velja za najbolj intenzivnega v Sloveniji
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Poroka na prvi pogled VOYO resničnostni šovi odnosi ljubezenske drame Poroka na prvi pogled: Avstralija
Zadovoljna.si Ko mu pove, da ima doma hčerko, ostane brez besed
Zadovoljna.si Intimno priznanje na večerji poskrbi za popoln preobrat
Zadovoljna.si Se bo med njima še kdaj prižgala iskrica?
Zadovoljna.si Njegovi poljubi so jo močno razočarali
24ur.com 'Z nobenim dekletom se nisem poljubljal za kamero'
24ur.com V Hiši ljubezni bo pestro: ljubosumje in zaušnice
Moskisvet.com Veste, kaj je 'shrekking'?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819