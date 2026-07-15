'Za svoja leta si zelo nezrel!' mu je zabrusila

Mladoporočenci se vselijo v skupna stanovanja, kjer se začne prava preizkušnja vsakdanjega življenja. Strokovnjaki uvedejo teden razkritij, v katerem bodo novi izzivi razgalili skrite plati njihovih odnosov. Medtem ko nekateri pari ob iskrenih pogovorih najdejo še več zaupanja, bodo druga razkritja odprla stare rane in postavila pod vprašaj prihodnost nekaterih zakonov.

Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO . Solze, prepiri, nepričakovani preobrati, močna privlačnost in iskrena čustva bodo poskrbeli za sezono, ki je preprosto ne boste mogli nehati gledati. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemite trenutek zase. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

Eden najbolj napetih trenutkov bo zagotovo sledil, ko si bo Brooke ogledala Chrisov predstavitveni videoposnetek. Kot glasna zagovornica žensk in spoštljive komunikacije je ne bodo zmotile le njegove izjave o ljudeh s prekomerno telesno težo, temveč tudi njegov odnos do žensk.

Brez zadržkov mu bo povedala, da takšne besede nimajo mesta v današnjem času. "Star si 31 let in ne bi smel tako govoriti o ljudeh," mu bo dejala, nato pa priznala, da če bi njegov predstavitveni posnetek videla pred poroko, si sploh ne bi želela biti z njim.