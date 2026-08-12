Anonimna pisma zanetila kaos med pari

Sreda
Teden iskrenosti razkrije nove razpoke v odnosih. Alissa izve resnico o spornih sporočilih, Sam in Chris se prvič resneje spreta zaradi različnih pogledov na prihodnost, Bec pa preseneti Dannyjeva iskrenost. Anonimna pisma razkrijejo mnenja drugih parov, kritika pa še posebej močno odmeva pri Gii in Scottu, ki sprejmeta nepričakovano odločitev.
Četrtek
Skupna večerja se začne v znamenju spornih sporočil, ki znova razburkajo odnose med pari. Alissa od Bec zahteva pojasnila, njen poskus opravičila pa sproži nov val obtoževanj. Sam in Chris prvič javno razkrijeta razpoke v svojem odnosu, vrnitev Gie in Scotta pa znova razplamti stare zamere.
Petek
Na tokratni ceremoniji odločitev pari obračunajo s posledicami spornih sporočil in dolgotrajnih zamer. Gia in Scott se trudita zaščititi svoj odnos pred vse večjimi pritiski, Bec in Danny pa odkrito spregovorita o svojih čustvih. Med iskrenimi izpovedmi in težkimi odločitvami največji pretres povzroči Sam z nepričakovano odločitvijo ...
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