Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Oddaje

Anonimna pisma zanetila kaos med pari

M.S.
12. 08. 2026 15.38
0

Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Sreda

Teden iskrenosti razkrije nove razpoke v odnosih. Alissa izve resnico o spornih sporočilih, Sam in Chris se prvič resneje spreta zaradi različnih pogledov na prihodnost, Bec pa preseneti Dannyjeva iskrenost. Anonimna pisma razkrijejo mnenja drugih parov, kritika pa še posebej močno odmeva pri Gii in Scottu, ki sprejmeta nepričakovano odločitev.

Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: AvstralijaFOTO: VOYO
Natalija razkrila, kaj ji na Kmetiji pride še kako prav
Preberi še
Natalija razkrila, kaj ji na Kmetiji pride še kako prav

Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

Četrtek

Skupna večerja se začne v znamenju spornih sporočil, ki znova razburkajo odnose med pari. Alissa od Bec zahteva pojasnila, njen poskus opravičila pa sproži nov val obtoževanj. Sam in Chris prvič javno razkrijeta razpoke v svojem odnosu, vrnitev Gie in Scotta pa znova razplamti stare zamere.

Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Poroka na prvi pogled: Avstralija.FOTO: POP TV
Na poti domov ga preseneti nepričakovana potnica
Preberi še
Na poti domov ga preseneti nepričakovana potnica

Petek

Na tokratni ceremoniji odločitev pari obračunajo s posledicami spornih sporočil in dolgotrajnih zamer. Gia in Scott se trudita zaščititi svoj odnos pred vse večjimi pritiski, Bec in Danny pa odkrito spregovorita o svojih čustvih. Med iskrenimi izpovedmi in težkimi odločitvami največji pretres povzroči Sam z nepričakovano odločitvijo ...

Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Poroka na prvi pogled: Avstralija.FOTO: VOYO
Začelo se je snemanje nove Kmetije: 'Pripnite pasove!'
Preberi še
Začelo se je snemanje nove Kmetije: 'Pripnite pasove!'
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Poroka na prvi pogled VOYO resničnostni šov ljubezen medsebojni odnosi avstralija oddaje napovednik teden
Oddaje

MasterChef Slovenija se vrača že zelo kmalu

Oddaje

Na poti domov ga preseneti nepričakovana potnica

Zadovoljna.si Pred vsemi ga spravi v zadrego
Zadovoljna.si V kopalkah pokazali izklesane postave
Zadovoljna.si Ko so že vsi obupali nad njima, je preskočila iskrica
Zadovoljna.si Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
Zadovoljna.si Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos
Zadovoljna.si Šokiral jo je s priznanjem, da ga ne privlači
Zadovoljna.si Njegovi poljubi so jo močno razočarali
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906