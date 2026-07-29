Šokiral jo je s priznanjem, da ga ne privlači

Na tretji ceremoniji odločitev pari obračunajo s posledicami burne skupne večerje. Stephanie in Tyson se soočita z vprašanjem, ali sta sploh kompatibilna, Mel in Luke sprejmeta pomembno odločitev o svojem odnosu, Juliette in Joel pa odkrito spregovorita o privlačnosti. Iskreni pogovori in težke odločitve bodo znova zamajali več zakonov.
Stephanie in Tyson bosta iskreno spregovorila o svojem odnosu, potem ko sta bila prejšnji večer na skupni večerji precej hladna drug do drugega. Tyson meni, da mu Stephanie ni stala ob strani, ko so se preostali obrnili proti njemu. Ob tem je priznal tudi, da med njima ne čuti prave čustvene in mentalne povezanosti.
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