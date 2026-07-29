Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Oddaje

Šokiral jo je s priznanjem, da ga ne privlači

M.S.
29. 07. 2026 14.56
0

Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Na tretji ceremoniji odločitev pari obračunajo s posledicami burne skupne večerje. Stephanie in Tyson se soočita z vprašanjem, ali sta sploh kompatibilna, Mel in Luke sprejmeta pomembno odločitev o svojem odnosu, Juliette in Joel pa odkrito spregovorita o privlačnosti. Iskreni pogovori in težke odločitve bodo znova zamajali več zakonov.

Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Poroka na prvi pogled: Avstralija.FOTO: VOYO
Intimno priznanje na večerji poskrbi za popoln preobrat
Preberi še
Intimno priznanje na večerji poskrbi za popoln preobrat

Stephanie in Tyson bosta iskreno spregovorila o svojem odnosu, potem ko sta bila prejšnji večer na skupni večerji precej hladna drug do drugega. Tyson meni, da mu Stephanie ni stala ob strani, ko so se preostali obrnili proti njemu. Ob tem je priznal tudi, da med njima ne čuti prave čustvene in mentalne povezanosti.

V spodnjem videoposnetku si oglejte izsek iz oddaje, v katerem Stephanie iskreno spregovori o svojih čustvih in Tysonovih prelomljenih zaobljubah.

Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Solze, prepiri, nepričakovani preobrati, močna privlačnost in iskrena čustva bodo poskrbeli za sezono, ki je preprosto ne boste mogli nehati gledati. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemite trenutek zase. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

Na VOYO prihaja najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija
Preberi še
Na VOYO prihaja najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija
Vrača se filmski maraton, ki velja za najbolj intenzivnega v Sloveniji
Preberi še
Vrača se filmski maraton, ki velja za najbolj intenzivnega v Sloveniji
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Poroka na prvi pogled VOYO resničnostni šovi Poroka na prvi pogled: Avstralija mafs oddaje
Zadovoljna.si Pred vsemi ga spravi v zadrego
Zadovoljna.si Njegovi poljubi so jo močno razočarali
Zadovoljna.si Na zmenku priznal, da si še vedno želi bivšo
Zadovoljna.si Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
Zadovoljna.si Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos
Zadovoljna.si V kopalkah pokazali izklesane postave
Zadovoljna.si Ko so že vsi obupali nad njima, je preskočila iskrica
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906