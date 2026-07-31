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Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Oddaje

Na zmenku priznal, da si še vedno želi bivšo

M.S.
31. 07. 2026 11.40
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Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Teden obiskov družine in prijateljev prinese iskrena mnenja, ki zamajejo marsikateri odnos. Gia in Scott skušata razčistiti nedavne nesporazume, medtem ko nekateri prisluhnejo nasvetom svojih najbližjih. Stephanie in Tyson znova odpreta stara nesoglasja, Juliette in Joel pa se znajdeta pred prelomnim trenutkom.

Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Poroka na prvi pogled: Avstralija.FOTO: VOYO
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Stephaniejin in Tysonov prisrčni zmenek se je hitro obrnil v nepričakovano smer, saj je Tyson ves čas govoril o svoji bivši, s katero je še vedno v stikih. "Vse to se mi zdi zelo narobe," je priznala Stephanie. Tyson ji je namreč povedal, da bi bil, če ne bi bil tako trmast, še danes z nekdanjim dekletom. V spodnjem videoposnetku si oglejte trenutek, ko ji je zaupal, da se z bivšo še vedno pogosto pogovarjata.

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Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Solze, prepiri, nepričakovani preobrati, močna privlačnost in iskrena čustva bodo poskrbeli za sezono, ki je preprosto ne boste mogli nehati gledati. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemite trenutek zase. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

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