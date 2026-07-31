Na zmenku priznal, da si še vedno želi bivšo

Teden obiskov družine in prijateljev prinese iskrena mnenja, ki zamajejo marsikateri odnos. Gia in Scott skušata razčistiti nedavne nesporazume, medtem ko nekateri prisluhnejo nasvetom svojih najbližjih. Stephanie in Tyson znova odpreta stara nesoglasja, Juliette in Joel pa se znajdeta pred prelomnim trenutkom.
Stephaniejin in Tysonov prisrčni zmenek se je hitro obrnil v nepričakovano smer, saj je Tyson ves čas govoril o svoji bivši, s katero je še vedno v stikih. "Vse to se mi zdi zelo narobe," je priznala Stephanie. Tyson ji je namreč povedal, da bi bil, če ne bi bil tako trmast, še danes z nekdanjim dekletom. V spodnjem videoposnetku si oglejte trenutek, ko ji je zaupal, da se z bivšo še vedno pogosto pogovarjata.
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