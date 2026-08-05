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Poroka na prvi pogled: Avstralija
Oddaje

Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno

M.S.
05. 08. 2026 13.32
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Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Oddih za pare prinese romantične trenutke in pomembne mejnike v odnosih, a mir ne traja dolgo. Nepremišljena šala, ki jo izreče Bec, prizadene Rachel in sproži nov val napetosti med pari. Dekliški večer razkrije različne poglede na nastali spor, pogovor med dvema paroma pa pokaže, da bo iskreno opravičilo morda premalo za pomiritev razmer.

Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Poroka na prvi pogled: Avstralija.FOTO: VOYO
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Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

Bec je pred vsemi razkrila več zasebnih podrobnosti, ki so jih pari doživeli med eksperimentom. Med drugim je izpostavila Rachel in Stevena ter razkrila tudi njune intimne trenutke iz spalnice. Rachel je bilo zaradi tega zelo hudo. "Nekaj, česar sva bila s Stevenom tako vesela in kar sva želela deliti z drugimi o tem, kje sva v najinem odnosu, se je spremenilo v šalo," je v solzah povedala Rachel.

V spodnjem videoposnetku si oglejte soočenje med Bec in Rachel, med katerim Bec ni pokazala niti kančka obžalovanja, kaj šele, da bi se Rachel opravičila.

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