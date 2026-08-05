Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno

Oddih za pare prinese romantične trenutke in pomembne mejnike v odnosih, a mir ne traja dolgo. Nepremišljena šala, ki jo izreče Bec, prizadene Rachel in sproži nov val napetosti med pari. Dekliški večer razkrije različne poglede na nastali spor, pogovor med dvema paroma pa pokaže, da bo iskreno opravičilo morda premalo za pomiritev razmer.
Bec je pred vsemi razkrila več zasebnih podrobnosti, ki so jih pari doživeli med eksperimentom. Med drugim je izpostavila Rachel in Stevena ter razkrila tudi njune intimne trenutke iz spalnice. Rachel je bilo zaradi tega zelo hudo. "Nekaj, česar sva bila s Stevenom tako vesela in kar sva želela deliti z drugimi o tem, kje sva v najinem odnosu, se je spremenilo v šalo," je v solzah povedala Rachel.
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