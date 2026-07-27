V šov sta vstopila dva nova para – pojavijo se prvi dvomi

Tokrat sta v eksperiment vstopila še dva nova para – Stephanie in Tyson ter Juliette in Joel. Stephanie in Tyson že na poročni dan odkrijeta, da imata različne poglede na partnerske vloge in skupno prihodnost. Juliette sprva očara sproščeni Joel, a njegovo vedenje na slavju vzbudi prve dvome. Med novimi začetki in neprijetnimi vprašanji se pokaže, da ljubezen tudi tokrat ne bo brez preizkušenj.
Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?
Po polomu z govorom na poroki se Juliette sprašuje, ali je Joel sploh primeren za moža ali pa je le šovmen, medtem ko se medeni tedni Stephanie in Tysona začnejo krhati zaradi njegovih spornih stališč o vlogah spolov. Več pa na VOYO!
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