Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Poroka na prvi pogled
Oddaje

V šov sta vstopila dva nova para – pojavijo se prvi dvomi

N. Č.
27. 07. 2026 13.06
0

Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Tokrat sta v eksperiment vstopila še dva nova para – Stephanie in Tyson ter Juliette in Joel. Stephanie in Tyson že na poročni dan odkrijeta, da imata različne poglede na partnerske vloge in skupno prihodnost. Juliette sprva očara sproščeni Joel, a njegovo vedenje na slavju vzbudi prve dvome. Med novimi začetki in neprijetnimi vprašanji se pokaže, da ljubezen tudi tokrat ne bo brez preizkušenj.

Tako razkošna je bila poročna obleka znane Slovenke
Preberi še
Tako razkošna je bila poročna obleka znane Slovenke

Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?

Po polomu z govorom na poroki se Juliette sprašuje, ali je Joel sploh primeren za moža ali pa je le šovmen, medtem ko se medeni tedni Stephanie in Tysona začnejo krhati zaradi njegovih spornih stališč o vlogah spolov. Več pa na VOYO!

Poroka na prvi pogled
Poroka na prvi pogledFOTO: VOYO
Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos
Preberi še
Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos
Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
Preberi še
Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
poroka na prvi pogled dva nova para poroka šov oddaje mafs married at first sight
Zadovoljna.si V kopalkah pokazali izklesane postave
Zadovoljna.si Pred vsemi ga spravi v zadrego
Zadovoljna.si Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
Zadovoljna.si Ko so že vsi obupali nad njima, je preskočila iskrica
Zadovoljna.si Se bo med njima še kdaj prižgala iskrica?
Zadovoljna.si Na zmenku priznal, da si še vedno želi bivšo
Zadovoljna.si Intimno priznanje na večerji poskrbi za popoln preobrat
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906