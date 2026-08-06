V kopalkah pokazali izklesane postave

Oddih za pare se nadaljuje v znamenju vse večjih napetosti. Rachel se po dogodkih prejšnjega večera težko otrese razočaranja, Bec pa ima občutek, da so se vsi obrnili proti njej. Poskus sprave hitro propade, ko se v spor vključita še Gia in Juliette, večerno druženje pa preraste v burno soočenje, zaradi katerega eden od parov sprejme nepričakovano odločitev.
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