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Poroka na prvi pogled: Avstralija
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V kopalkah pokazali izklesane postave

M.S.
06. 08. 2026 11.00
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Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Oddih za pare se nadaljuje v znamenju vse večjih napetosti. Rachel se po dogodkih prejšnjega večera težko otrese razočaranja, Bec pa ima občutek, da so se vsi obrnili proti njej. Poskus sprave hitro propade, ko se v spor vključita še Gia in Juliette, večerno druženje pa preraste v burno soočenje, zaradi katerega eden od parov sprejme nepričakovano odločitev.

Poroka na prvi pogled: Avstralija .
Poroka na prvi pogled: Avstralija .FOTO: VOYO
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Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

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