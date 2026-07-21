Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?

Na VOYO prihaja nova oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji

Če ste med gledanjem Poroke na prvi pogled večkrat pomislili, da se največ drame zgodi takrat, ko kamere ugasnejo, vas čaka dobra novica. Na VOYO 22. julija prihaja nova spremljevalna oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji, ki razkriva zakulisje eksperimenta in ponuja povsem nov pogled na odnose med pari.

icon-expand Na VOYO prihaja nova oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji. FOTO: VOYO

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Voditelji skupaj z gosti analizirajo najbolj odmevne trenutke sezone, razkrivajo, kaj se je dogajalo za kamerami, in odpirajo vprašanja o iskrenosti, zaupanju ter skritih motivih sodelujočih. Na plan prihajajo tudi zgodbe in podrobnosti, ki so ostale skrite pred gledalci.

icon-expand Poroka na prvi pogled: Po večerji. FOTO: VOYO

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Če ste po napetih večerjah vedno želeli izvedeti, kaj se je dogajalo, ko so kamere ugasnile, vas bo oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji popeljala v zakulisje najbolj odmevnih trenutkov sezone. Na VOYO prihaja 22. julija.

icon-expand Poroka na prvi pogled: Po večerji. FOTO: VOYO