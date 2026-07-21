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Poroka na prvi pogled: Po večerji.
Oddaje

Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?

M.S.
21. 07. 2026 11.52
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Ste se kdaj spraševali, kaj se je v resnici dogajalo po večerjah in za kamerami šova Poroka na prvi pogled? Na VOYO prihaja nova spremljevalna oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji, ki razkriva skrite trenutke in ponuja povsem nov pogled na dogajanje med pari.

Na VOYO prihaja nova oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji

Če ste med gledanjem Poroke na prvi pogled večkrat pomislili, da se največ drame zgodi takrat, ko kamere ugasnejo, vas čaka dobra novica. Na VOYO 22. julija prihaja nova spremljevalna oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji, ki razkriva zakulisje eksperimenta in ponuja povsem nov pogled na odnose med pari.

Na VOYO prihaja nova oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji.
Na VOYO prihaja nova oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji.FOTO: VOYO
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Voditelji skupaj z gosti analizirajo najbolj odmevne trenutke sezone, razkrivajo, kaj se je dogajalo za kamerami, in odpirajo vprašanja o iskrenosti, zaupanju ter skritih motivih sodelujočih. Na plan prihajajo tudi zgodbe in podrobnosti, ki so ostale skrite pred gledalci.

Poroka na prvi pogled: Po večerji.
Poroka na prvi pogled: Po večerji.FOTO: VOYO
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Če ste po napetih večerjah vedno želeli izvedeti, kaj se je dogajalo, ko so kamere ugasnile, vas bo oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji popeljala v zakulisje najbolj odmevnih trenutkov sezone. Na VOYO prihaja 22. julija.

Poroka na prvi pogled: Po večerji.
Poroka na prvi pogled: Po večerji.FOTO: VOYO
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