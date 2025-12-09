Zadovoljna.si
Anja Su-Jin Bourdais - ki igra Nur v Sandokanu
Oddaje

Tik pred smrtjo razkrije šokantno skrivnost

M.S. , N. Č.
09. 12. 2025 16.11
Na VOYO vsak torek prihajata dve novi epizodi ene najbolj kultnih pustolovskih serij vseh časov, Sandokan. Priljubljena zgodba legendarnega gusarja iz romanov Emilia Salgarija se je vrnila v eni najbolj pričakovanih serij tega desetletja. Ne zamudite novih pustolovščin, ki vas čakajo ta teden.

3. DEL

Sandokan se odpravi v sultanove rudnike, da bi jih oplenil in rešil Sanijinega brata. Brooke, ki mora rešiti Marianne, se odpravi na pot z Murrayem in sultanovimi izvidniki. Medtem ko se Brooke poveže z Murrayem, Marianne trpi med pirati, čeprav jo Sandokan varuje. Brooke prekriža piratske načrte, a ti pobegnejo z Marianne kot talko za odkupnino.

Sandokan.
Sandokan.FOTO: VOYO
Sandokan na VOYO!

4. DEL

Pirati se zatečejo v nekdanji bordel, kjer je nekoč delala Sandokanova mati Nur. Pod njenim vplivom Marianne začne drugače gledati na piratsko življenje. Med praznovanjem lunarnega novega leta je načrtovana izmenjava, a sultanovi izvidniki pripravijo zasedo. Pirati pobegnejo z Marianne, Nur pa tik pred smrtjo razkrije šokantno skrivnost.

Nur tik pred smrtjo razkrije šokantno skrivnost.
Nur tik pred smrtjo razkrije šokantno skrivnost.FOTO: VOYO
Sandokan.
Sandokan.FOTO: VOYO
Sandokan
SandokanFOTO: VOYO

Anja Su-Jin Bourdais v vlogi Nur

Korejsko-nemška igralka Anja Su-Jin Bourdais, ki v Sandokanu igra žensko po imenu Nur, je na svojih družbenih omrežjih delila ganljiv zapis, ki ga je posvetila ustvarjanju omenjene serije, za katero je prepričana, da je 'vrhunska'.

"Lani sem posodila svoj obraz, telo in čustva ženski po imenu Nur. Za vzgojo otroka je potrebna cela vas. Prav tako je potrebna cela vas, da se ustvari vrhunska serija, kot je Sandokan," pravi Anja, ki je med ustvarjanjem omenjene serije brez dvoma uživala.

V objavi se je zahvalila vsem sodelujočim, ki so "spoštovali izvirno zgodbo in vseeno ustvarili nekaj resnično novega in lepega, ki so likom dali ljubezen in skrb, da so govorili sami zase in tako postali resnično dihajoča bitja iz drugega stoletja."

Sandokan Can Yaman VOYO pustolovščine serija oddaje
