Sandokan se odpravi v sultanove rudnike, da bi jih oplenil in rešil Sanijinega brata. Brooke, ki mora rešiti Marianne, se odpravi na pot z Murrayem in sultanovimi izvidniki. Medtem ko se Brooke poveže z Murrayem, Marianne trpi med pirati, čeprav jo Sandokan varuje. Brooke prekriža piratske načrte, a ti pobegnejo z Marianne kot talko za odkupnino.

Pirati se zatečejo v nekdanji bordel, kjer je nekoč delala Sandokanova mati Nur. Pod njenim vplivom Marianne začne drugače gledati na piratsko življenje. Med praznovanjem lunarnega novega leta je načrtovana izmenjava, a sultanovi izvidniki pripravijo zasedo. Pirati pobegnejo z Marianne, Nur pa tik pred smrtjo razkrije šokantno skrivnost.

Korejsko-nemška igralka Anja Su-Jin Bourdais, ki v Sandokanu igra žensko po imenu Nur, je na svojih družbenih omrežjih delila ganljiv zapis, ki ga je posvetila ustvarjanju omenjene serije, za katero je prepričana, da je 'vrhunska'.

"Lani sem posodila svoj obraz, telo in čustva ženski po imenu Nur. Za vzgojo otroka je potrebna cela vas. Prav tako je potrebna cela vas, da se ustvari vrhunska serija, kot je Sandokan," pravi Anja, ki je med ustvarjanjem omenjene serije brez dvoma uživala.