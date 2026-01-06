Zadovoljna.si
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti

M.S.
06. 01. 2026 15.18
0

Na POP TV spremljamo prvo sezono oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. V današnji epizodi pa se bodo uresničile sanje ene izmed zlatih deklet, ki bo dobila veliko več, kot je sprva pričakovala.

Zlata dekleta se v nov dan zbudijo polne pričakovanj. Bear izbere eno od svojih dam za zmenek in jo odpelje na jadranje. Med njima se ustvari globoka vez in čudno bi bilo, če dama ne bi prejela vrtnice. Sledi skupinski zmenek s filmsko tematiko, ki v nekaterih prebudi globoka čustva, saj se Shamse zlomi. Na podelitvi vrtnic jo Bear potolaži na poseben način.

Na prvem zmenku se zgodi več kot le podelitev prve vrtnice.
Ne zamudite prve sezone oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV, kjer 61-letni vdovec Barry Bear Myrden med več kot 20 ženskami išče novo ljubezen.

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate prvo jutro v vili ter občutke deklet, ko so izvedela, da eno izmed njih čaka zasebni zmenek z Barryjem.

Oddaje

