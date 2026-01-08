Zadovoljna.si
zlati sanjski moški avstralija
Oddaje

Sin mami razkril, da ima oče punco

M.S.
08. 01. 2026 13.26
0

Na POP TV spremljamo prvo sezono oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Terri bo na zmenku razkrila svoje najranljivejše plati. Prav tako se bosta dve tekmovalki poslovili iz tekmovanja za Bearovo srce.

Bear popelje Terri na čaroben zmenek v lunapark, kjer se mu ona odpre glede svojih preteklih srčnih razočaranj. Na zvezdniški dobrodelni prireditvi ženskam uspe zbrati lep kup denarja. Sunny brez zadržkov z ostalimi deli svojo izkušnjo z rakom. Nato pa je pred vsemi podelitev vrtnic, kar pomeni, da se bosta kar dve dami morali posloviti od Beara in se vrniti domov.

Bear popelje Terri na čaroben zmenek v lunapark.
Bear popelje Terri na čaroben zmenek v lunapark.FOTO: POP TV

Ne zamudite prve sezone oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV, kjer 61-letni vdovec Barry Bear Myrden med več kot 20 ženskami išče novo ljubezen.

V spodnjem videoposnetku si oglejte trenutke iz njunega romantičnega zmenka v lunaparku.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zlati sanjski moški Resničnostni šov Ljubezensko iskanje Zmenek sanjski moški avstralije POP TV sanjski moški
