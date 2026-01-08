Sin mami razkril, da ima oče punco

Bear popelje Terri na čaroben zmenek v lunapark, kjer se mu ona odpre glede svojih preteklih srčnih razočaranj. Na zvezdniški dobrodelni prireditvi ženskam uspe zbrati lep kup denarja. Sunny brez zadržkov z ostalimi deli svojo izkušnjo z rakom. Nato pa je pred vsemi podelitev vrtnic, kar pomeni, da se bosta kar dve dami morali posloviti od Beara in se vrniti domov.
V spodnjem videoposnetku si oglejte trenutke iz njunega romantičnega zmenka v lunaparku.
