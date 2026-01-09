V visokih petah počistila cel avtodom

V vili zavlada posebna mrzlica, nato pa Bear svoje dame preseneti s kampiranjem, ki vse pretrese. Zmenek z eno od njegovih snubk poglobi njuno vez, medtem ko zmeda, dvomi in zvite igre stopnjujejo napetost. Približuje se tudi nova podelitev vrtnic, ko se bo Bear poslovil še od ene od svojih zlatih deklet. A tokrat bo šokiran tudi on!
Preberi šeNuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
V spodnjem videoposnetku si oglejte utrinke iz kamping dogodivščine.
Preberi šeSin mami razkril, da ima oče punco
Preberi šeNov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Oddaje
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV