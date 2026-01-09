Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
zlati sanjski moški Avstralija
Oddaje

V visokih petah počistila cel avtodom

M.S.
09. 01. 2026 15.42
0

Pridružite se nam na POP TV pri spremljanju prve sezone oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Pred tekmovalkami je adrenalinska kamping dogodivščina, podelitev vrtnic pa bo poskrbela za nepričakovan preobrat, ko bo eno izmed zlatih deklet zapustilo šov.

V vili zavlada posebna mrzlica, nato pa Bear svoje dame preseneti s kampiranjem, ki vse pretrese. Zmenek z eno od njegovih snubk poglobi njuno vez, medtem ko zmeda, dvomi in zvite igre stopnjujejo napetost. Približuje se tudi nova podelitev vrtnic, ko se bo Bear poslovil še od ene od svojih zlatih deklet. A tokrat bo šokiran tudi on!

Zlati sanjski moški: Avstralija.
Zlati sanjski moški: Avstralija.FOTO: POP TV
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

Ne zamudite prve sezone oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV, kjer 61-letni vdovec Barry Bear Myrden med več kot 20 ženskami išče novo ljubezen.

V spodnjem videoposnetku si oglejte utrinke iz kamping dogodivščine.

Sin mami razkril, da ima oče punco
Preberi še
Sin mami razkril, da ima oče punco
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Preberi še
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Zlati sanjski moški Avstralija kamping resničnostni šov podelitev vrtnic POP TV oddaje
Oddaje

Si predstavljate, da bi živali govorile z nami?

Oddaje

Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433