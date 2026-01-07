Zadovoljna.si
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju

M.S.
07. 01. 2026 13.46
0

Na POP TV spremljamo prvo sezono oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Na današnjem skupnem izzivu bodo dekleta dokazala, da si želijo izstopati. Priložnost bo izkoristila Lauren, ki se je odločila konja zajahati kar v bikiniju.

Bear prijezdi na konju in svojim damam pripravi poseben izziv s kravami. Bianca zasije, ko spregovori o postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo. Gera na samostojnem zmenku uspe zanetiti iskrico, medtem ko ostale ženske med kosilom poveže prisrčna debata. Sunny navduši Beara, Katrina je zaskrbljena, saj bo ena od njih odšla domov. Ljubezen je vse bližje.

Zlati sanjski moški: Avstralija.
Zlati sanjski moški: Avstralija.FOTO: POP TV
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti

Ne zamudite prve sezone oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV, kjer 61-letni vdovec Barry Bear Myrden med več kot 20 ženskami išče novo ljubezen.

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate, kako so se izziva lotila dekleta.

Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Oddaje

Mislila je, da je slab človek, a se je zaljubila do ušes

