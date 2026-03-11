Zadovoljna.si
Bosta Helena in Anastasia že nocoj izkoristili ključ?

N. Č.
11. 03. 2026 18.09
0

Uvedba ključa je med dekleta vnesla nemir. Dolgo so se vsi spraševali, katera si bo prislužila priložnost, da sanjska moška spozna brez kamer v malce bolj sproščenem okolju. Zdaj, ko je jasno, kdo sta srečnici, pa se vsi sprašujejo, kdaj bosta izkoristili svojo priložnost.

Prvi ključ si je prislužila Helena

Kot prva si je ključ na zmenku prislužila Helena, ki je dolgo časa čakala na priložnost, da s Karlom poglobita odnos. Tudi dekleta v vili so prepričana, da si je to priložnost absolutno zaslužila, a zdi se, da se je za Heleno na zadnji podelitvi vrtnic spremenilo vse, ko je njena najboljša prijateljica v šovu za vedno zapustila vilo. Odhod Lare je Heleno močno pretresel. Bo na današnjem zmenku z glavo sploh pri stvari?

Helena
Helena FOTO: VOYO
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Drugi ključ je pripadel Anastasiji

Veliko bolj šokantna pa je bila podelitev drugega ključa. Petar se je odločil, da je Anastasia tista, ki jo želi bolje spoznati. Ta je njegovo ponudbo sprejela, dekleta pa niso reagirala najbolje, ko so videle, da je ključ dobila oseba, ki je bila do zdaj osredotočena samo na Karla. Njeno odločitev, da sprejme ključ, so težko razumele, celotna situacija pa je bila najtežja prav za Laro, ki si je ključa močno želela in ga potihoma tudi pričakovala, saj do sedaj še ni imela priložnosti za daljši čas na samem s sanjskim moškim, za katerega je hitro priznala, da ji je res všeč.

Anastasia
Anastasia FOTO: VOYO
Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?

Sanjska moška povabita izbranke v svoji vili in skušata dokazati, da sta dobra gostitelja. Dekleti, ki sta prejeli ključa njunih vil, zadržujeta dih pred večerom, ki bi lahko spremenil vse ... Celotno epizodo pa si lahko ogledate na VOYO!

sanjski moški sanjski moški hrvaške helena anastasia ključ petar karlo vila
Oddaje

Tekmovalci imajo dovolj njegovih monologov

