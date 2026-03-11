Bosta Helena in Anastasia že nocoj izkoristili ključ?

Prvi ključ si je prislužila Helena
Kot prva si je ključ na zmenku prislužila Helena, ki je dolgo časa čakala na priložnost, da s Karlom poglobita odnos. Tudi dekleta v vili so prepričana, da si je to priložnost absolutno zaslužila, a zdi se, da se je za Heleno na zadnji podelitvi vrtnic spremenilo vse, ko je njena najboljša prijateljica v šovu za vedno zapustila vilo. Odhod Lare je Heleno močno pretresel. Bo na današnjem zmenku z glavo sploh pri stvari?
Drugi ključ je pripadel Anastasiji
Veliko bolj šokantna pa je bila podelitev drugega ključa. Petar se je odločil, da je Anastasia tista, ki jo želi bolje spoznati. Ta je njegovo ponudbo sprejela, dekleta pa niso reagirala najbolje, ko so videle, da je ključ dobila oseba, ki je bila do zdaj osredotočena samo na Karla. Njeno odločitev, da sprejme ključ, so težko razumele, celotna situacija pa je bila najtežja prav za Laro, ki si je ključa močno želela in ga potihoma tudi pričakovala, saj do sedaj še ni imela priložnosti za daljši čas na samem s sanjskim moškim, za katerega je hitro priznala, da ji je res všeč.
Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?
Sanjska moška povabita izbranke v svoji vili in skušata dokazati, da sta dobra gostitelja. Dekleti, ki sta prejeli ključa njunih vil, zadržujeta dih pred večerom, ki bi lahko spremenil vse ... Celotno epizodo pa si lahko ogledate na VOYO!
