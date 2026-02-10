Komu bo Jelena ukradla zmenek?

V prihajajoči 10. epizodi hrvaške različice priljubljenega šova Sanjski moški se napetost v vili še stopnjuje, saj imata kar dve dekleti možnost, da uporabita moč divje vrtnice in sotekmovalki ukradeta zmenek. To posebno moč imata Ana in Jelena, ali bosta uporabili svojo prednost, pa bo jasno že zelo kmalu.
Kdo ima divjo vrtnico?
Divjo vrtnico imata Jelena in Ana. Zdi se, da bosta obe uporabili svojo posebno moč, a prav vse zanima, kdo bo tisto dekle, ki ji bo zmenek ena na ena odvzet. To odločitev spremljajo močna čustva, pritiski iz okolice in nasveti prijateljic, ki so si zelo različni. Nekatere tekmovalke Ano in Jeleno spodbujajo k tveganju, druge pa ju opozarjajo, da bi takšna poteza lahko sprožila konflikte med tekmovalkami.
Kaj menijo tekmovalke?
Dekleta v vili so že izrazila svoje dvome in mnenja. Medtem ko nekatere menijo, da uporaba posebne vrtnice predstavlja pogum in priložnost, da se približata sanjskemu moškemu, druge menijo, da bi bila takšna poteza preuranjena ali celo obupana.
Če bosta dekleti res uporabili posebno moč divje vrtnice in ukradli zmenek, bo jasno že zelo kmalu. Nova epizoda vas namreč že čaka na VOYO!
