Helena ga je slekla, Iva je ljubosumna

Vzdušje med dekleti bo vse prej kot sproščeno. Govorice, namigi in prikrita rivalstva bodo sprožila nova vprašanja o tem, kdo je iskren in kdo igra dvojno igro.
Karlo in Petar bosta popestrila dogajanje
Prihod Karla in Petra bo dodatno razburkal dogajanje, saj bodo dekleta želela izvedeti, na čem so in kakšne so njihove možnosti za nadaljevanje zgodbe. Nekatere bodo odkrito pokazale nezadovoljstvo, ker menijo, da niso dobile dovolj priložnosti, zato bodo skušale razjasniti svoje položaje.
Ljubosumju ni videti konca ...
Posebno pozornost bo pritegnilo vedenje ene od tekmovalk, ki bo s svojim odzivom presenetila vse – bo šlo za pravo ljubosumje ali le za premišljeno igro pred kamerami? Medtem bo ena izmed deklet prepričana, da s Sanjskim moškim gradi poseben odnos in da ji večer prinaša varnost v obliki vrtnice.
Podelitev vrtnic in odhod domov
Napetost bo dosegla vrhunec na ceremoniji vrtnic, kjer se bo zgodil nepričakovan preobrat. Solze bodo tekle, razočaranje bo vidno na obrazih, odnosi pa se bodo znova postavili na preizkušnjo. Nova epizoda obljublja čustveni vihar, presenečenja in trenutke, ki bodo zaznamovali nadaljevanje ljubezenske igre.
