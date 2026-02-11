Zadovoljna.si
Iva - sanjski moški hrvaške
Oddaje

Helena ga je slekla, Iva je ljubosumna

N. Č.
11. 02. 2026 14.53
0

V 11. epizodi šova Sanjski moški Hrvaške se obeta eden najbolj napetih večerov doslej. Dekleta se znova zberejo na 'cocktail partyju', kjer bodo čustva na preizkušnji, odnosi pa vse bolj zapleteni. V zraku bo čutiti ljubosumje, nezaupanje in pričakovanje, saj se bliža še ena ceremonija vrtnic, po kateri bo ena od tekmovalk morala zapustiti Kreto.

Vzdušje med dekleti bo vse prej kot sproščeno. Govorice, namigi in prikrita rivalstva bodo sprožila nova vprašanja o tem, kdo je iskren in kdo igra dvojno igro.

Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba

Karlo in Petar bosta popestrila dogajanje

Prihod Karla in Petra bo dodatno razburkal dogajanje, saj bodo dekleta želela izvedeti, na čem so in kakšne so njihove možnosti za nadaljevanje zgodbe. Nekatere bodo odkrito pokazale nezadovoljstvo, ker menijo, da niso dobile dovolj priložnosti, zato bodo skušale razjasniti svoje položaje.

Sanjski moški Hrvaške: obeta se pester večer, poln ljubosumja.
Sanjski moški Hrvaške: obeta se pester večer, poln ljubosumja.FOTO: VOYO

Ljubosumju ni videti konca ...

Posebno pozornost bo pritegnilo vedenje ene od tekmovalk, ki bo s svojim odzivom presenetila vse – bo šlo za pravo ljubosumje ali le za premišljeno igro pred kamerami? Medtem bo ena izmed deklet prepričana, da s Sanjskim moškim gradi poseben odnos in da ji večer prinaša varnost v obliki vrtnice.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO
Podelitev vrtnic, ki je spremenila čisto vse
Podelitev vrtnic, ki je spremenila čisto vse

Podelitev vrtnic in odhod domov

Napetost bo dosegla vrhunec na ceremoniji vrtnic, kjer se bo zgodil nepričakovan preobrat. Solze bodo tekle, razočaranje bo vidno na obrazih, odnosi pa se bodo znova postavili na preizkušnjo. Nova epizoda obljublja čustveni vihar, presenečenja in trenutke, ki bodo zaznamovali nadaljevanje ljubezenske igre.

Celotno epizodo si lahko ogledate na VOYO

Oddaje
sanjski moški sanjski moški hrvaške karlo petar podelitev vrtnic ceremonija 11. epizoda dogajanje napovednik
Oddaje

Nuša je postala prva zmagovalka letošnje arene

Oddaje

Na tržnici bosta zasijala v vrhunskem stajlingu

