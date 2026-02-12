Kdo sta dekleti, ki pretreseta skupinski zmenek?

Dekleta se tokrat odpravijo na kar dva skupinska zmenka. Petar svoje izbranke povabi na morsko pustolovščino z jadrnico, kjer se bodo prepustile soncu in sinje modremu morju, sproščenim pogovorom in občutku poletne svobode.
Na drugi strani Karlo poskrbi za popolnoma drugačno izkušnjo in jih popelje na adrenalinsko vožnjo s štirikolesniki, kjer se bodo preizkusile v pogumu in tekmovalnosti. Med valovi in prahom bo romantika hitro dobila tudi bolj napeto noto, saj bo vsaka želela dokazati, da je vredna dodatne pozornosti.
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
A ravno ko se zdi, da se vzdušje umirja in da so dekleta našla svoj ritem na zmenkih, sledi nepričakovan preobrat. Na obeh skupinskih zmenkih se bo zgodilo nekaj, česar ni pričakovala nobena izmed njih. Novost v šovu bo razjezila že obstoječa dekleta, sprožila nejevoljo in odprla povsem nov spor v vili. Ena izmed kandidatk bo jasno sporočila, da od nje ne bodo dobili milega ravnanja in da se je nov konflikt pravkar začel.
Napetost v vili
V vili se bodo napetosti še okrepile. Medtem ko bodo nekatere trdile, da je vse skupaj le igra ega, bodo druge odkrito izražale občutek ogroženosti in zahtevale več pozornosti. Ljubosumje, zamere in novi obrazi bodo poskrbeli za pravo eksplozijo čustev, zaradi katere se bodo odnosi med dekleti še bolj zapletli.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV