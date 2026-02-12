Zadovoljna.si
Kdo sta dekleti, ki pretreseta skupinski zmenek?

N. Č.
12. 02. 2026 12.21
0

V novi epizodi Sanjskega moškega Hrvaške se bo znova veliko dogajalo. Čustva so še vedno razgreta po zadnji ceremoniji vrtnic, odnosi med dekleti pa vse bolj napeti. V vili se stopnjujejo razprave o tem, kdo je preglasen, kdo igra igro ega in kdo v resnici kaže pravi obraz. Medtem ko nekatere slavijo svoje male zmage, druge odkrito izražajo nezadovoljstvo in ljubosumje. Skupinski zmenki, ki sledijo, obljubljajo sprostitev in romantiko, a tudi nova presenečenja, ki bodo premešala razmerja moči.

Dekleta se tokrat odpravijo na kar dva skupinska zmenka. Petar svoje izbranke povabi na morsko pustolovščino z jadrnico, kjer se bodo prepustile soncu in sinje modremu morju, sproščenim pogovorom in občutku poletne svobode.

Na drugi strani Karlo poskrbi za popolnoma drugačno izkušnjo in jih popelje na adrenalinsko vožnjo s štirikolesniki, kjer se bodo preizkusile v pogumu in tekmovalnosti. Med valovi in prahom bo romantika hitro dobila tudi bolj napeto noto, saj bo vsaka želela dokazati, da je vredna dodatne pozornosti.

Dekleta čaka divji zmenek!
Dekleta čaka divji zmenek!FOTO: VOYO
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče

A ravno ko se zdi, da se vzdušje umirja in da so dekleta našla svoj ritem na zmenkih, sledi nepričakovan preobrat. Na obeh skupinskih zmenkih se bo zgodilo nekaj, česar ni pričakovala nobena izmed njih. Novost v šovu bo razjezila že obstoječa dekleta, sprožila nejevoljo in odprla povsem nov spor v vili. Ena izmed kandidatk bo jasno sporočila, da od nje ne bodo dobili milega ravnanja in da se je nov konflikt pravkar začel.

Napetost v vili

V vili se bodo napetosti še okrepile. Medtem ko bodo nekatere trdile, da je vse skupaj le igra ega, bodo druge odkrito izražale občutek ogroženosti in zahtevale več pozornosti. Ljubosumje, zamere in novi obrazi bodo poskrbeli za pravo eksplozijo čustev, zaradi katere se bodo odnosi med dekleti še bolj zapletli.

Nova epizoda Sanjskega moškega Hrvaške, ki jo gledalke in gledalci najdejo na VOYO, prinaša dvojni skupinski zmenek, veliko presenečenje in nov vir drame. Kdo sta dekleti, ki bosta pretresli skupinski zmenek, in kako bo njun prihod vplival na razmerja med Petrom, Karlom in ostalimi kandidatkami, bo jasno že kmalu. Eno pa je gotovo – miru v vili še nekaj časa ne bo.

