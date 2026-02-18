Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?

Kaj se je zgodilo?
Koktajl zabava se je začela dramatično. Na zmenek so odšla 4 dekleta, vrnili pa sta se zgolj dve. To je povzročilo precejšnjo napetost, predvsem zaradi prihoda novih deklet. Ko čustva privrejo na plano, bo ena izmed tekmovalk doživela živčni zlom, zlobni komentarji pa so se širili kot požar.
V vilo so vstopila štiri nova dekleta
Za dekleti so šokantni dnevi, saj so v vilo nepričakovano vstopila kar štiri nova dekleta. Ta poteza je popolnoma spremenila dinamiko v skupini in v obeh ekipah povzročila val negotovosti. Nekatere tekmovalke so novosti sprejele z navdušenjem in kot novo priložnost, druge pa so se zaprle vase in postale še bolj previdne.
Kaj se bo zgodilo?
Prišlo bo do še ene velike spremembe ... Med sproščenim druženjem ob bazenu postane jasno, da sprememba nekaterim zelo ustreza. V zraku so iskrice, pogledi postajajo daljši, nasmehi bolj pomenljivi. Hkrati pa se v ozadju že kuha nezadovoljstvo, saj se pojavljajo sumi o prestopih v nasprotni tim. Zvečer pride do besednega obračunavanja in zbadljivih komentarjev.
