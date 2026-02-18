Zadovoljna.si
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?

N. Č.
18. 02. 2026 14.47
0

Igra se vse bolj zaostruje, napetost v vili pa je iz dneva v dan večja. Tekmovalke so že globoko v čustvih, odnosi so vse bolj zapleteni, zaupanje pa vse bolj krhko. Obetajo se nam preobrati, kakršnih do zdaj še nismo videli. Preverite, kaj se bo zgodilo v današnji epizodi.

Kaj se je zgodilo?

Koktajl zabava se je začela dramatično. Na zmenek so odšla 4 dekleta, vrnili pa sta se zgolj dve. To je povzročilo precejšnjo napetost, predvsem zaradi prihoda novih deklet. Ko čustva privrejo na plano, bo ena izmed tekmovalk doživela živčni zlom, zlobni komentarji pa so se širili kot požar.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO

V vilo so vstopila štiri nova dekleta

Za dekleti so šokantni dnevi, saj so v vilo nepričakovano vstopila kar štiri nova dekleta. Ta poteza je popolnoma spremenila dinamiko v skupini in v obeh ekipah povzročila val negotovosti. Nekatere tekmovalke so novosti sprejele z navdušenjem in kot novo priložnost, druge pa so se zaprle vase in postale še bolj previdne.

Kdo sta dekleti, ki pretreseta skupinski zmenek?
Preberi še
Kdo sta dekleti, ki pretreseta skupinski zmenek?

Kaj se bo zgodilo?

Prišlo bo do še ene velike spremembe ... Med sproščenim druženjem ob bazenu postane jasno, da sprememba nekaterim zelo ustreza. V zraku so iskrice, pogledi postajajo daljši, nasmehi bolj pomenljivi. Hkrati pa se v ozadju že kuha nezadovoljstvo, saj se pojavljajo sumi o prestopih v nasprotni tim. Zvečer pride do besednega obračunavanja in zbadljivih komentarjev.

Sanjski moški Hrvaške: bo prišlo do menjave ekipe?
Sanjski moški Hrvaške: bo prišlo do menjave ekipe?FOTO: VOYO

Po še enem nepričakovanem preobratu so nekatera dekleta navdušena nad zamenjavo ekip, druga precej manj. Bo katera ugotovila, da ji je drugi sanjski moški bolj všeč?

Sanjski moški Hrvaške vas čaka na VOYO!

sanjski moški sanjski moški hrvaške
