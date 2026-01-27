Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Veselka
Oddaje

Spoznajte vroča dekleta v boju za dva popolna moška

VOYO
27. 01. 2026 04.00
0

Na VOYO je že na voljo nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške, kjer se karizmatična in samozavestna dekleta podajo na čustveno popotovanje, polno isker, hrepenenja in usodnih odločitev. V ospredje stopajo pogledi, dotiki in neizrečena vprašanja, ki vodijo proti enemu cilju. Kdo bo sledil srcu in kam bodo na koncu vodile poti ljubezni?

ANA (29), ZAGREB

Ana je ambiciozna in iskrena ženska, ki se vsakega izziva loteva s srcem. Najraje se sprošča ob plavanju, risanju in v wellnessu, veliko navdiha pa črpa tudi s potovanj. Sanja o uspešni karieri modne oblikovalke ter toplem, ljubečem domu. V odnosu so ji najpomembnejši zvestoba, iskrenost in empatija. Sprva jo pritegneta nasmeh in pogled, dokončno pa jo osvoji spoštljivo in zrelo vedenje. Išče stabilno zvezo, utemeljeno na zaupanju in čustveni bližini.

Ana
Ana FOTO: VOYO
To je novi voditelj šova Sanjski moški Hrvaške
Preberi še
To je novi voditelj šova Sanjski moški Hrvaške

Ne zamudite nove sezone Sanjskega moškega Hrvaške na VOYO.

ANASTASIA (22), ZADAR

Anastasia je odraščala v topli in povezani družini, ki ji pomeni trdno oporo. Družinska restavracija je njihov ponos, sama pa ima jasno vizijo, kako jo razviti v sodoben in vrhunski gastronomski prostor z lastnim pečatom. Na prvi pogled deluje zadržano, a se brez težav postavi zase in za ljudi, ki jih ima rada. Pri moškem najprej opazi višino in oči, pretirana osredotočenost na videz pa jo hitro odbije. Privlačijo jo skrivnostnost, čustvena zrelost, ambicioznost in močan značaj.

Anastasia
Anastasia FOTO: VOYO
Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške

ANDREA (26), BEOGRAD

Andrea je odprta in pozitivna oseba, ki obožuje življenje ter se izogiba negativnim vplivom. Privlači jo romantika v majhnih, spontanih trenutkih in iskrena pozornost. Pri partnerju ceni karizmo, humor in željo po potovanjih, hkrati pa verjame v pravo ljubezen in moškega, ki jo bo znal resnično razumeti.

Andrea
Andrea FOTO: VOYO
Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške

ANTONELA (28), SLAVONSKI BROD

Antonela prihaja iz Slavonskega Broda, a jo že dolgo vodijo ambicije, ki segajo dlje od domačega okolja. Pri 19 letih se je preselila v Nemčijo, kjer je zgradila novo življenje in skozi izkušnjo resne zveze znova našla sebe. V partnerstvu išče toplino, iskrenost in prostor za osebno rast. Ceni odprto komunikacijo, čustveno zrelost in odnos brez iger, ki temelji na spoštovanju in zaupanju.

Antonela
Antonela FOTO: VOYO
Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo
Preberi še
Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo

HELENA (28), ERDING (NEMČIJA)

Helena je rojena na Bavarskem z balkanskimi koreninami, kar se odraža v ravnovesju med zadržanostjo in temperamentom. Je odprta in neposredna, govori tri jezike ter obožuje izzive in potovanja. Na resne zveze ne pristaja brez prave povezave, pri partnerju pa ceni neodvisnost, iskrenost, humor in stabilnost.

Helena
Helena FOTO: VOYO
Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen
Preberi še
Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen

IANA (21), VELIKA GORICA

Iana je kot srednji otrok zgodaj spoznala, da življenje ni vedno pravično, zato se je naučila postavljati jasne meje. Ostaja topla in empatična, a se umakne, ko zazna toksičnost. Ima jasno vizijo prihodnosti, ki vključuje družino, lasten lepotni salon in življenje, polno potovanj, ob partnerju, ob katerem se bo počutila varno in ljubljeno. Prometna nesreča leta 2021 ji je spremenila pogled na življenje in jo spodbudila, da živi pogumneje ter se osredotoča na bistveno.

Iana
IanaFOTO: VOYO
Uganete, kdo je na fotografiji?
Preberi še
Uganete, kdo je na fotografiji?

IVA (22), BEOGRAD

Iva se je v šov prijavila iz radovednosti in želje po novih izkušnjah, saj vedno sledi temu, kar si zaželi. Moda je njen prostor ustvarjalnosti in svobode, ambicijo pa vidi v uspešni oblikovalski karieri in izražanju skozi družbena omrežja. Po razhodu zaradi pomanjkanja ambicioznosti partnerja danes jasno ve, kaj pričakuje v odnosu. Soočenje z diagnozo raka kosti leta 2023 ji je spremenilo pogled na življenje ter jo naučilo ljubiti brez zadržkov. Ceni svobodo, strast in iskrenost, ki ji pomenijo več kot popoln videz.

Iva
Iva FOTO: VOYO
Kaja Casar vstopa v šov Sanjski moški Hrvaške
Preberi še
Kaja Casar vstopa v šov Sanjski moški Hrvaške

JELENA G. (24), BEOGRAD

Jelena prihaja iz Beograda, kjer ji izobrazba in delo v izobraževanju predstavljata trdno oporo. Hkrati sanja o karieri ustvarjalke vsebin na družbenih omrežjih, ki jo iskreno navdušuje. Opisuje se kot iskrena, marljiva in komunikativna, čeprav včasih preveč analizira in težko skriva čustva. Izstopa po višini, nežnem glasu ter posebni naklonjenosti wellnessom in termam. Iskrenost in vrednote postavlja v ospredje, konflikte pa rešuje mirno in z odprtim pogovorom.

Jelena M.
Jelena M.FOTO: VOYO
Vroče fotografije hrvaškega para
Preberi še
Vroče fotografije hrvaškega para

JELENA M. (25), ZAGREB

Jelena M. živi v Zagrebu in zase pravi, da je odgovorna ter jasno ločuje zasebno in poklicno življenje. Privlačijo jo visoki, karizmatični in ambiciozni moški, ob katerih se počuti varno, opaženo in razumljeno. Ceni iskren pogovor pred praznimi komplimenti ter išče zvestega in zanesljivega partnerja s podobnimi vrednotami. Zanjo so v odnosu ključni varnost, zaupanje in pristnost.

Jelena M.
Jelena M.FOTO: VOYO
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

KAJA (26), TENERIFI

Kaja je športnica in avanturistka, odločna ter osredotočena na svoje cilje. Po letih ukvarjanja s karatejem, nogometom in športnim novinarstvom danes kot inštruktorica surfanja živi na Tenerifih, kjer si je ustvarila novo življenje in osvojila španščino. Opisuje se kot iskrena, empatična in pozitivna, čeprav je včasih nestrpna in tekmovalna. V sporih ostaja mirna, po potrebi pa se zna tudi postaviti zase. Njeno življenje zaznamujejo šport, gibanje in morje, energije pa ji nikoli ne zmanjka.

Kaja
Kaja FOTO: VOYO
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Preberi še
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?

KATARINA (23), NOVI SAD

Katarina je karizmatična mlada ženska iz Novega Sada, ki jo bolj kot videz pritegnejo samozavest, humor in močna osebnost. Ko ji je nekdo všeč, brez zadržkov naredi prvi korak, redko je ljubosumna, a se zna boriti za partnerja. Preteklo poglavje z zahtevnejšimi moškimi je zaključila, danes pa je večinoma mirna in zrela, čeprav zna ob izzivu pokazati temperament. Je družabna, odprta za nova doživetja in zaradi ljubezni pripravljena tudi na selitev.

Katarina
Katarina FOTO: VOYO
Prihaja Sanjski moški Hrvaške - nova sezona
Preberi še
Prihaja Sanjski moški Hrvaške - nova sezona

LARA (22), OSIJEK

Lara prihaja iz Osijeka in je strastna športnica z izkušnjami v rokometu, košarki in plesu. Obožuje avtomobile ter družbo ljudi, ki se ujemajo z njeno energijo. Pri partnerju ceni iskrenost, odprto komunikacijo in sprejemanje, privlačijo pa jo vrstniki z lepim nasmehom in močnimi družinskimi vrednotami. V odnosu sta ji ključna spoštovanje in povezanost, sama pa je neposredna, odprta in se izogiba drami.

Lara
Lara FOTO: VOYO
Sanjski Miloš zase pravi, da je romantičen
Preberi še
Sanjski Miloš zase pravi, da je romantičen

MAJA (21), MOSTAR

Maja prihaja iz Mostarja in je odraščala ob očetu, s katerim je močno povezana. Pri izbiri partnerja ji starost ni pomembna, v ospredje postavlja osebnost, iskrenost in zaupanje. Privlačijo jo možati moški, ki skrbijo zase in živijo zdravo, še posebej pa ceni pogum za neposreden pristop. Značaj ji pomeni več kot videz, verjame pa, da se prava kemija lahko razvije s časom. Je zaščitniška do svojih bližnjih in se brez zadržkov postavi zase ter za druge.

Lara
Lara FOTO: VOYO
Prijavi se v novo sezono oddaje Slovenija ima talent
Preberi še
Prijavi se v novo sezono oddaje Slovenija ima talent

MANUELA (26), ZAGREB

Manuela živi v Zagrebu in kljub samozavestnemu videzu pogosto dvomi vase ter veliko analizira. Je perfekcionistka, ki se ne boji izzivov, igra klavir, obožuje gledališče, veliko bere in se rada preizkuša v novih dejavnostih. Opisuje se kot vsestranska, kultivirana in odločna, v ljubezni pa je trenutno bolj zadržana, a tisti, ki se ji uspe približati, bo spoznal romantično idealistko.

Manuela
Manuela FOTO: VOYO
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Preberi še
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"

MARIA J. (26), BARCELONA

Maria živi v Barceloni in je kljub zahtevnemu otroštvu odrasla v nežno, prijazno in samostojno žensko. Pretekle izkušnje so ji pomagale jasno oblikovati, kaj v ljubezni želi in česa ne sprejema. Išče partnerja, ki spoštuje njeno individualnost, ceni odprto komunikacijo in medsebojno razumevanje. Je zelo ženstvena, skrbna in vedno pripravljena pomagati, svojo energijo pa izraža skozi ples, šport in družabno življenje.

Maria J.
Maria J.FOTO: VOYO
61-letni Italijan na lovu za pravo ljubeznijo
Preberi še
61-letni Italijan na lovu za pravo ljubeznijo

MAŠA (24), BANJA LUKA

Maša je visoka in elegantna 24-letnica, ki hitro pritegne pozornost. Opisuje se kot vztrajna, ženstvena in iskrena, čeprav je lahko tudi trmasta. Zanima jo moda, skrbi zase ter je dejavna v humanitarnem delu in pri skrbi za živali. V ljubezni išče zanesljivega in izjemno zvestega partnerja ter ne sprejema izdaje ali nespoštovanja. Privlačijo jo moški s podobnimi ambicijami in življenjsko strastjo. Čeprav je tekmovalna, konflikte rešuje mirno in dostojanstveno ter v šov Gospodin Savršeni vstopa odprta za nova doživetja in resno povezavo.

Maša
MašaFOTO: VOYO
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
Preberi še
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci

MATEA (25), ZAGREB

Matea sanja o delu v organizaciji športnih dogodkov, saj je šport njena velika strast. Ukvarjala se je z nogometom in namiznim tenisom, danes pa občasno sodi namiznoteniške tekme. V ljubezni išče resno zvezo z moškim med 25. in 30. letom, ki ima urejeno življenje in podobne vrednote. Želi si skupnega življenja, poroke in družine, ceni pa skupne aktivnosti bolj kot razkošje. Je zelo zvesta, čeprav priznava, da je lahko tudi ljubosumna, ter si želi pristen in dolgoročen odnos, zgrajen na obojestranskem trudu.

Matea
Matea FOTO: VOYO
Dino Kurtović: "Skrbi me, da bo kdo smrčal"
Preberi še
Dino Kurtović: "Skrbi me, da bo kdo smrčal"

MONIKA (32), PALMA DE MALLORCA

Monika živi v Palmi de Mallorci in uživa v aktivnem življenju ob morju. V prostem času igra tenis, se potaplja in redno trenira, v prihodnosti pa si želi življenje deliti med Hrvaško in Španijo. Pretekle izkušnje so ji pomagale, da danes jasno ve, kaj si želi. Išče partnerja, ki bo hkrati njen najboljši prijatelj in ji bo tudi fizično privlačen. Je samozavestna, zadovoljna sama s sabo in odprta za ljubezen.

Monika
Monika FOTO: VOYO
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Preberi še
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo

NUŠA (20), LJUBLJANA

Nuša prihaja iz Ljubljane in na prvi pogled deluje nežno, a v sebi nosi močna čustva in jasne želje. Opisuje se kot intuitivna in občutljiva, z izrazitim občutkom za pravičnost, zato študira pravo. Je strastna v vsem, česar se loti, od ustvarjanja oblačil do izražanja na družbenih omrežjih. Ko se znajde v čustveno napetih situacijah, zna jasno postaviti meje in se zavzeti za svoja prepričanja. Hitro se zaljubi, v odnosu pa ji je najpomembnejše spoštovanje ter samozavesten in karizmatičen partner.

Nuša
NušaFOTO: VOYO
Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"
Preberi še
Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"

RUBINA (24), SARAJEVO

Rubina prihaja iz Sarajeva in samozavestno poudarja, da nikakor ni dolgočasna. Verjame v samoljubezen, redno gibanje in pozitivno energijo, njen cilj pa je živeti izpolnjeno in uspešno. V ljubezni je zelo zvesta, hitro se zaljubi in pogosto daje več, kot prejme. Ko se odpre, je zgovorna, topla in duhovita. Išče iskrenega, zvestega in čustveno zrelega partnerja, ki deli njene ambicije in spoštuje druge.

Rubina
Rubina FOTO: VOYO
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Preberi še
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini

SMILJANA (31), BEOGRAD

Smiljana je odraščala v družini, ki se je pogosto selila, zato se je zgodaj naučila prilagajanja in delavnosti. Zaljublja se na prvi pogled, saj je začetna iskrica zanjo ključna. Privlačijo jo samozavestni in ambiciozni moški z močno prezenco, ob katerih se počuti varno in ki skrbijo za urejen videz. V zadnjem času jo bolj pritegnejo mlajši, pomembnejša od starosti pa sta pozitivna energija in življenjski zagon.

Smiljana
SmiljanaFOTO: VOYO
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Preberi še
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan

SORAYA (21), ZAGREB

Soraya živi v Zagrebu, čeprav je bila rojena in odraščala v Nemčiji, a se je vedno čutila tesno povezana s Hrvaško in njenim načinom življenja. Opisuje se kot sproščena, zabavna in družabna oseba, ki je drugim pogosto v oporo. Iz daljše zveze je spoznala, da ne želi ljubosumnega partnerja. Išče moškega, ki jo bo sprejel takšno, kot je, jo podpiral v ljubezni in pri uresničevanju ciljev, privlačijo pa jo samozavestni, energični, temnolasi in visoki moški.

Soraya
Soraya FOTO: VOYO
Sin mami razkril, da ima oče punco
Preberi še
Sin mami razkril, da ima oče punco

TENA (23), ZAGREB

Tena živi med Zagrebom in Berlinom, letalstvo pa ji je blizu že od otroštva. Delo jo je naučilo potrpežljivosti, zato se opisuje kot umirjena oseba, ki ne sprejema nadzora ali ultimatumov. V odnosu so ji pomembni ravnovesje, podpora in čustvena zrelost. Privlačijo jo visoki, samozavestni in duhoviti moški, ki se izogibajo čustvenim igram ter cenijo odprto komunikacijo. Je nežna in romantična, rada ima mir in red ter v zvezo vstopa pod lastnimi pogoji.

Tena
Tena FOTO: VOYO
To je novi obraz, ki bo okrepil POP TV
Preberi še
To je novi obraz, ki bo okrepil POP TV

VESELKA (35), TREBINJE

Veselka prihaja iz Trebinja, trenutno pa živi na gori Durmitor v Črni gori. Odraščala je v veliki in povezani družini ter danes živi po lastnih pravilih, neobremenjena z družbenimi pričakovanji. Pretekle zveze so se končale brez zamer, ko so se poti preprosto razšle, saj verjame, da zaključena zgodba ostane v preteklosti. Je zelo iskrena in jo lahko resnično zmoti le neumnost. Do izkazovanja čustev pred drugimi pristopa zadržano, a če do tega pride, se za začetek z nasmehom odloči le za poljub na čelo.

Veselka
Veselka FOTO: VOYO
Mailing
Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
resničnostni šov tekmovalke ljubezen Sanjski moški Hrvaška oddaje VOYO predstavitev
Oddaje

Dekleta niso pričakovala tega preobrata

Intervju

La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1486