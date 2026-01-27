Spoznajte vroča dekleta v boju za dva popolna moška

ANA (29), ZAGREB

Ana je ambiciozna in iskrena ženska, ki se vsakega izziva loteva s srcem. Najraje se sprošča ob plavanju, risanju in v wellnessu, veliko navdiha pa črpa tudi s potovanj. Sanja o uspešni karieri modne oblikovalke ter toplem, ljubečem domu. V odnosu so ji najpomembnejši zvestoba, iskrenost in empatija. Sprva jo pritegneta nasmeh in pogled, dokončno pa jo osvoji spoštljivo in zrelo vedenje. Išče stabilno zvezo, utemeljeno na zaupanju in čustveni bližini.

ANASTASIA (22), ZADAR

Anastasia je odraščala v topli in povezani družini, ki ji pomeni trdno oporo. Družinska restavracija je njihov ponos, sama pa ima jasno vizijo, kako jo razviti v sodoben in vrhunski gastronomski prostor z lastnim pečatom. Na prvi pogled deluje zadržano, a se brez težav postavi zase in za ljudi, ki jih ima rada. Pri moškem najprej opazi višino in oči, pretirana osredotočenost na videz pa jo hitro odbije. Privlačijo jo skrivnostnost, čustvena zrelost, ambicioznost in močan značaj.

ANDREA (26), BEOGRAD

Andrea je odprta in pozitivna oseba, ki obožuje življenje ter se izogiba negativnim vplivom. Privlači jo romantika v majhnih, spontanih trenutkih in iskrena pozornost. Pri partnerju ceni karizmo, humor in željo po potovanjih, hkrati pa verjame v pravo ljubezen in moškega, ki jo bo znal resnično razumeti.

ANTONELA (28), SLAVONSKI BROD

Antonela prihaja iz Slavonskega Broda, a jo že dolgo vodijo ambicije, ki segajo dlje od domačega okolja. Pri 19 letih se je preselila v Nemčijo, kjer je zgradila novo življenje in skozi izkušnjo resne zveze znova našla sebe. V partnerstvu išče toplino, iskrenost in prostor za osebno rast. Ceni odprto komunikacijo, čustveno zrelost in odnos brez iger, ki temelji na spoštovanju in zaupanju.

HELENA (28), ERDING (NEMČIJA)

Helena je rojena na Bavarskem z balkanskimi koreninami, kar se odraža v ravnovesju med zadržanostjo in temperamentom. Je odprta in neposredna, govori tri jezike ter obožuje izzive in potovanja. Na resne zveze ne pristaja brez prave povezave, pri partnerju pa ceni neodvisnost, iskrenost, humor in stabilnost.

IANA (21), VELIKA GORICA

Iana je kot srednji otrok zgodaj spoznala, da življenje ni vedno pravično, zato se je naučila postavljati jasne meje. Ostaja topla in empatična, a se umakne, ko zazna toksičnost. Ima jasno vizijo prihodnosti, ki vključuje družino, lasten lepotni salon in življenje, polno potovanj, ob partnerju, ob katerem se bo počutila varno in ljubljeno. Prometna nesreča leta 2021 ji je spremenila pogled na življenje in jo spodbudila, da živi pogumneje ter se osredotoča na bistveno.

IVA (22), BEOGRAD

Iva se je v šov prijavila iz radovednosti in želje po novih izkušnjah, saj vedno sledi temu, kar si zaželi. Moda je njen prostor ustvarjalnosti in svobode, ambicijo pa vidi v uspešni oblikovalski karieri in izražanju skozi družbena omrežja. Po razhodu zaradi pomanjkanja ambicioznosti partnerja danes jasno ve, kaj pričakuje v odnosu. Soočenje z diagnozo raka kosti leta 2023 ji je spremenilo pogled na življenje ter jo naučilo ljubiti brez zadržkov. Ceni svobodo, strast in iskrenost, ki ji pomenijo več kot popoln videz.

JELENA G. (24), BEOGRAD

Jelena prihaja iz Beograda, kjer ji izobrazba in delo v izobraževanju predstavljata trdno oporo. Hkrati sanja o karieri ustvarjalke vsebin na družbenih omrežjih, ki jo iskreno navdušuje. Opisuje se kot iskrena, marljiva in komunikativna, čeprav včasih preveč analizira in težko skriva čustva. Izstopa po višini, nežnem glasu ter posebni naklonjenosti wellnessom in termam. Iskrenost in vrednote postavlja v ospredje, konflikte pa rešuje mirno in z odprtim pogovorom.

JELENA M. (25), ZAGREB

Jelena M. živi v Zagrebu in zase pravi, da je odgovorna ter jasno ločuje zasebno in poklicno življenje. Privlačijo jo visoki, karizmatični in ambiciozni moški, ob katerih se počuti varno, opaženo in razumljeno. Ceni iskren pogovor pred praznimi komplimenti ter išče zvestega in zanesljivega partnerja s podobnimi vrednotami. Zanjo so v odnosu ključni varnost, zaupanje in pristnost.

KAJA (26), TENERIFI

Kaja je športnica in avanturistka, odločna ter osredotočena na svoje cilje. Po letih ukvarjanja s karatejem, nogometom in športnim novinarstvom danes kot inštruktorica surfanja živi na Tenerifih, kjer si je ustvarila novo življenje in osvojila španščino. Opisuje se kot iskrena, empatična in pozitivna, čeprav je včasih nestrpna in tekmovalna. V sporih ostaja mirna, po potrebi pa se zna tudi postaviti zase. Njeno življenje zaznamujejo šport, gibanje in morje, energije pa ji nikoli ne zmanjka.

KATARINA (23), NOVI SAD

Katarina je karizmatična mlada ženska iz Novega Sada, ki jo bolj kot videz pritegnejo samozavest, humor in močna osebnost. Ko ji je nekdo všeč, brez zadržkov naredi prvi korak, redko je ljubosumna, a se zna boriti za partnerja. Preteklo poglavje z zahtevnejšimi moškimi je zaključila, danes pa je večinoma mirna in zrela, čeprav zna ob izzivu pokazati temperament. Je družabna, odprta za nova doživetja in zaradi ljubezni pripravljena tudi na selitev.

LARA (22), OSIJEK

Lara prihaja iz Osijeka in je strastna športnica z izkušnjami v rokometu, košarki in plesu. Obožuje avtomobile ter družbo ljudi, ki se ujemajo z njeno energijo. Pri partnerju ceni iskrenost, odprto komunikacijo in sprejemanje, privlačijo pa jo vrstniki z lepim nasmehom in močnimi družinskimi vrednotami. V odnosu sta ji ključna spoštovanje in povezanost, sama pa je neposredna, odprta in se izogiba drami.

MAJA (21), MOSTAR

Maja prihaja iz Mostarja in je odraščala ob očetu, s katerim je močno povezana. Pri izbiri partnerja ji starost ni pomembna, v ospredje postavlja osebnost, iskrenost in zaupanje. Privlačijo jo možati moški, ki skrbijo zase in živijo zdravo, še posebej pa ceni pogum za neposreden pristop. Značaj ji pomeni več kot videz, verjame pa, da se prava kemija lahko razvije s časom. Je zaščitniška do svojih bližnjih in se brez zadržkov postavi zase ter za druge.

MANUELA (26), ZAGREB

Manuela živi v Zagrebu in kljub samozavestnemu videzu pogosto dvomi vase ter veliko analizira. Je perfekcionistka, ki se ne boji izzivov, igra klavir, obožuje gledališče, veliko bere in se rada preizkuša v novih dejavnostih. Opisuje se kot vsestranska, kultivirana in odločna, v ljubezni pa je trenutno bolj zadržana, a tisti, ki se ji uspe približati, bo spoznal romantično idealistko.

MARIA J. (26), BARCELONA

Maria živi v Barceloni in je kljub zahtevnemu otroštvu odrasla v nežno, prijazno in samostojno žensko. Pretekle izkušnje so ji pomagale jasno oblikovati, kaj v ljubezni želi in česa ne sprejema. Išče partnerja, ki spoštuje njeno individualnost, ceni odprto komunikacijo in medsebojno razumevanje. Je zelo ženstvena, skrbna in vedno pripravljena pomagati, svojo energijo pa izraža skozi ples, šport in družabno življenje.

MAŠA (24), BANJA LUKA

Maša je visoka in elegantna 24-letnica, ki hitro pritegne pozornost. Opisuje se kot vztrajna, ženstvena in iskrena, čeprav je lahko tudi trmasta. Zanima jo moda, skrbi zase ter je dejavna v humanitarnem delu in pri skrbi za živali. V ljubezni išče zanesljivega in izjemno zvestega partnerja ter ne sprejema izdaje ali nespoštovanja. Privlačijo jo moški s podobnimi ambicijami in življenjsko strastjo. Čeprav je tekmovalna, konflikte rešuje mirno in dostojanstveno ter v šov Gospodin Savršeni vstopa odprta za nova doživetja in resno povezavo.

MATEA (25), ZAGREB

Matea sanja o delu v organizaciji športnih dogodkov, saj je šport njena velika strast. Ukvarjala se je z nogometom in namiznim tenisom, danes pa občasno sodi namiznoteniške tekme. V ljubezni išče resno zvezo z moškim med 25. in 30. letom, ki ima urejeno življenje in podobne vrednote. Želi si skupnega življenja, poroke in družine, ceni pa skupne aktivnosti bolj kot razkošje. Je zelo zvesta, čeprav priznava, da je lahko tudi ljubosumna, ter si želi pristen in dolgoročen odnos, zgrajen na obojestranskem trudu.

MONIKA (32), PALMA DE MALLORCA

Monika živi v Palmi de Mallorci in uživa v aktivnem življenju ob morju. V prostem času igra tenis, se potaplja in redno trenira, v prihodnosti pa si želi življenje deliti med Hrvaško in Španijo. Pretekle izkušnje so ji pomagale, da danes jasno ve, kaj si želi. Išče partnerja, ki bo hkrati njen najboljši prijatelj in ji bo tudi fizično privlačen. Je samozavestna, zadovoljna sama s sabo in odprta za ljubezen.

NUŠA (20), LJUBLJANA

Nuša prihaja iz Ljubljane in na prvi pogled deluje nežno, a v sebi nosi močna čustva in jasne želje. Opisuje se kot intuitivna in občutljiva, z izrazitim občutkom za pravičnost, zato študira pravo. Je strastna v vsem, česar se loti, od ustvarjanja oblačil do izražanja na družbenih omrežjih. Ko se znajde v čustveno napetih situacijah, zna jasno postaviti meje in se zavzeti za svoja prepričanja. Hitro se zaljubi, v odnosu pa ji je najpomembnejše spoštovanje ter samozavesten in karizmatičen partner.

RUBINA (24), SARAJEVO

Rubina prihaja iz Sarajeva in samozavestno poudarja, da nikakor ni dolgočasna. Verjame v samoljubezen, redno gibanje in pozitivno energijo, njen cilj pa je živeti izpolnjeno in uspešno. V ljubezni je zelo zvesta, hitro se zaljubi in pogosto daje več, kot prejme. Ko se odpre, je zgovorna, topla in duhovita. Išče iskrenega, zvestega in čustveno zrelega partnerja, ki deli njene ambicije in spoštuje druge.

SMILJANA (31), BEOGRAD

Smiljana je odraščala v družini, ki se je pogosto selila, zato se je zgodaj naučila prilagajanja in delavnosti. Zaljublja se na prvi pogled, saj je začetna iskrica zanjo ključna. Privlačijo jo samozavestni in ambiciozni moški z močno prezenco, ob katerih se počuti varno in ki skrbijo za urejen videz. V zadnjem času jo bolj pritegnejo mlajši, pomembnejša od starosti pa sta pozitivna energija in življenjski zagon.

SORAYA (21), ZAGREB

Soraya živi v Zagrebu, čeprav je bila rojena in odraščala v Nemčiji, a se je vedno čutila tesno povezana s Hrvaško in njenim načinom življenja. Opisuje se kot sproščena, zabavna in družabna oseba, ki je drugim pogosto v oporo. Iz daljše zveze je spoznala, da ne želi ljubosumnega partnerja. Išče moškega, ki jo bo sprejel takšno, kot je, jo podpiral v ljubezni in pri uresničevanju ciljev, privlačijo pa jo samozavestni, energični, temnolasi in visoki moški.

TENA (23), ZAGREB

Tena živi med Zagrebom in Berlinom, letalstvo pa ji je blizu že od otroštva. Delo jo je naučilo potrpežljivosti, zato se opisuje kot umirjena oseba, ki ne sprejema nadzora ali ultimatumov. V odnosu so ji pomembni ravnovesje, podpora in čustvena zrelost. Privlačijo jo visoki, samozavestni in duhoviti moški, ki se izogibajo čustvenim igram ter cenijo odprto komunikacijo. Je nežna in romantična, rada ima mir in red ter v zvezo vstopa pod lastnimi pogoji.

VESELKA (35), TREBINJE

Veselka prihaja iz Trebinja, trenutno pa živi na gori Durmitor v Črni gori. Odraščala je v veliki in povezani družini ter danes živi po lastnih pravilih, neobremenjena z družbenimi pričakovanji. Pretekle zveze so se končale brez zamer, ko so se poti preprosto razšle, saj verjame, da zaključena zgodba ostane v preteklosti. Je zelo iskrena in jo lahko resnično zmoti le neumnost. Do izkazovanja čustev pred drugimi pristopa zadržano, a če do tega pride, se za začetek z nasmehom odloči le za poljub na čelo.