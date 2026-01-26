Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Karlo Godec, Sanjski moški Hrvaške
Oddaje

Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške

VOYO
26. 01. 2026 10.14
0

Po štirih izjemno uspešnih sezonah se oddaja Sanjski moški Hrvaške vrača s peto sezono in gledalce popelje v sončno Grčijo, na čarobno Kreto, otok ljubezni, toplih večerov in dih jemajočih razgledov. Obetajo se nove ljubezenske zgodbe, čustveni preobrati in nepozabni zmenki, prva epizoda pa vas že čaka na VOYO.

V vlogi voditelja se prvič predstavi Marko Vargek, ki oddaji dodaja novo energijo in svežino, obenem pa se zaveda izzivov in odgovornosti, ki jih prinaša njegova nova vloga. "Oddajo spremljam že dolgo, v prejšnji sezoni pa je postala del celotne hrvaške medijske scene, zato ob povabilu nisem dolgo okleval," pravi.

Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški Hrvaške
Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO
Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo
Preberi še
Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo

Srca v tej sezoni osvajata Karlo in Petar, moška različnih značajev in življenjskih izkušenj, ki ju povezuje isti cilj, najti iskreno in pravo ljubezen. Dekletom ne bo lahko, saj bo tokrat odločilen znameniti prvi klik, ker bosta Sanjska moška že na hitrih zmenkih izbrala, s katerim dekletom želita nadaljevati svojo ljubezensko zgodbo.

Karlo in Petar, Sanjski moški Hrvaške
Karlo in Petar, Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO
Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen
Preberi še
Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen

Karlo prihaja iz športnega sveta in je discipliniran ter neposreden, z jasno željo po dolgi in resni zvezi. Petar je mednarodno uspešen model, ki deluje bolj premišljeno in čustveno, v ljubezni pa verjame v iskrenost in postopno grajenje bližine. Prav preplet njunih različnih energij sezoni daje posebno dinamiko ter obljublja več čustev, več tveganja in več nepričakovanih trenutkov kot kdaj koli prej.

Petar in Karlo - Sanjski moški Hrvaške
Petar in Karlo - Sanjski moški HrvaškeFOTO: POP TV
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

Nova sezona oddaje Sanjski moški Hrvaške vas že čaka na VOYO, kjer si lahko ogledate prvo epizodo. Gledalcem prinaša romantične pustolovščine pod sredozemskim soncem ter zgodbe, ki bodo osvojile srca občinstva.

Mailing
Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Sanjski moški Hrvaške VOYO Karlo Petar Kreta Ljubezen sanjski moški
Oddaje

Pod grškim soncem se začenja nova ljubezenska zgodba

Oddaje

La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1486