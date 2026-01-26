Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške

V vlogi voditelja se prvič predstavi Marko Vargek, ki oddaji dodaja novo energijo in svežino, obenem pa se zaveda izzivov in odgovornosti, ki jih prinaša njegova nova vloga. "Oddajo spremljam že dolgo, v prejšnji sezoni pa je postala del celotne hrvaške medijske scene, zato ob povabilu nisem dolgo okleval," pravi.

icon-expand Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški Hrvaške FOTO: VOYO

Preberi še Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo

Srca v tej sezoni osvajata Karlo in Petar, moška različnih značajev in življenjskih izkušenj, ki ju povezuje isti cilj, najti iskreno in pravo ljubezen. Dekletom ne bo lahko, saj bo tokrat odločilen znameniti prvi klik, ker bosta Sanjska moška že na hitrih zmenkih izbrala, s katerim dekletom želita nadaljevati svojo ljubezensko zgodbo.

icon-expand Karlo in Petar, Sanjski moški Hrvaške FOTO: VOYO

Preberi še Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen

Karlo prihaja iz športnega sveta in je discipliniran ter neposreden, z jasno željo po dolgi in resni zvezi. Petar je mednarodno uspešen model, ki deluje bolj premišljeno in čustveno, v ljubezni pa verjame v iskrenost in postopno grajenje bližine. Prav preplet njunih različnih energij sezoni daje posebno dinamiko ter obljublja več čustev, več tveganja in več nepričakovanih trenutkov kot kdaj koli prej.

icon-expand Petar in Karlo - Sanjski moški Hrvaške FOTO: POP TV

Preberi še Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške