Prihaja Sanjski moški Hrvaške - nova sezona

Zimski meseci so idealni za vročo dvojno dozo romantike, ki jo bosta pričarala sanjska moška Karlo, 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške, ter Petar, 29-letni model iz Srbije. Različna po značaju, a enotna v želji: najti pravo ljubezen.

Karlo v šov vstopa z mentaliteto športnika – discipliniran, odločen in vajen hitrega ritma. Življenje ga je že zgodaj zaznamovalo, saj je kot otrok izgubil očeta, odraščanje ob mami in starejši sestri pa ga je naučilo spoštovanja in razumevanja žensk. Odrasel sem med ženskami, pove z nasmehom.

Rokomet je bil del njegovega življenja 20 let. Od osnovne šole do članske reprezentance, kjer je dosegel tudi prvi reprezentančni gol. V Franciji je spontano ustvaril še lastno modno znamko, ki je danes resen poslovni projekt. V ljubezni je iskren, neposreden in čustven, išče pa nekaj resnega in dolgoročnega. Njegov cilj je jasen – stabilna zveza in družina.