Po romantični noči se je morala vrniti v resničnost

Na zadnji koktajl zabavi ni manjkalo žaljivk in ostrih besed. Te so bile namenjene predvsem Anastasiji, ki se je odločila, da sprejme Petrov ključ in z njim preživi noč brez kamer v njegovi vili. Dekleta so bila prepričana, da Anastasijo zanima samo Karlo, zato jih je njena 'menjava ekipe' močno vrgla iz tira.
Anastasia se je vrnila v vilo z vrtnico
Anastasia se je po noči s Petrom brez kamer vrnila v vilo vidno srečna. V rokah je nosila tudi rdečo vrtnico, ki ji jo je Petar podaril kar v postelji ob zajtrku. Njen prihod je močno razjezil ostala dekleta, ki že pred tem niso bila preveč dobre volje, saj niso razumele odločitve, ki jo je glede ključa sprejel njihov izbranec.
Petar je situacijo skušal razložiti ostalim dekletom, a hkrati je odločno priznal, da mu ni žal, da je vrtnico podaril prav Anastasiji. Ta ga je navdušila s svojo direktnostjo, kot je povedal, pa se je za kamerami še bolj sprostila.
Anastasia: 'Petar je že oddan'
"Punce najbolj zamerijo Petru, ker so začele dvomiti v njihovo povezanost z njim. Mogoče so opazile, da se je zelo povezal z mano, in mogoče mislijo, da se ne splača več truditi, ker je že oddan," bo v izjavi nocoj povedala samozavestna Anastasia, ki se zaveda, da se med njo in Petrom nekaj dogaja.
Kaj se bo še dogajalo v najnovejši epizodi?
V vili je vzdušje vse bolj napeto. Dekleta čutijo, da njihova čustva do Karla in Petra postajajo vse globlja, zato z nestrpnostjo pričakujejo novi pismi, ki bosta razkrili, kateri srečnici čaka druženje v dvoje. Karlo tokrat organizira športni zmenek, medtem ko Petar ne navduši svoje izbranke. Karlov zmenek se konča s strastnim poljubom.
