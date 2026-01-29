Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco

V novi oddaji Sanjski moški Hrvaške se jutro začne z obujanjem vtisov s preteklih zmenkov. Kandidatke si izmenjujejo mnenja in skušajo izvedeti, kaj se je zares dogajalo v njuni družbi. "Vse smo si konkurenca, še posebej ko gre za zmenke," odkrito prizna ena izmed njih, druga pa doda, da ji je mnenje sotekmovalk pomembno, saj s sanjskima moškima preprosto ni dovolj časa za daljše in poglobljene pogovore.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Preberi še Simpatična Slovenka očarala postavnega rokometaša

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prinaša več strasti, rivalstva in nepričakovanih trenutkov. Oglejte si jo na VOYO.

Prihod novega pisma v hipu spremeni razpoloženje v hiši. Medtem ko nekatere kandidatke z navdušenjem sprejmejo novo priložnost za srečanje, druge svojega razočaranja ne morejo skriti. "Res mi je bilo hudo, ko sem morala prebrati njihova imena," iskreno prizna ena izmed deklet. Kljub temu se nekatere odločijo za bolj umirjen in premišljen pristop: "Ugotovila sem, da ima vsaka svojo taktiko, zato se bo vsaka borila na svoj način."

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Preberi še Petar je v Dubaju našel nekaj posebnega

Skupno snemanje poskrbi za obilico zabave, a hkrati prinese tudi nekaj neprijetnih trenutkov. Medtem ko se nekatere kandidatke v novi situaciji znajdejo brez večjih težav, se druge v njej ne počutijo najbolj udobno. Nuša Šebjanič je s svojo sproščenostjo pred kamero in prepričljivim nastopom na snemanju naredila odličen vtis. V vili se medtem razvnamejo tudi pogovori o vedenju posameznih deklet.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Preberi še Dekleta niso pričakovala tega preobrata

Z napredovanjem dneva postajajo čustva vse bolj izrazita. Nekatere kandidatke priznavajo, da se s konkurenco težko spopadajo, druge pa odkrito spregovorijo o svojih občutkih. Večer nekaterim prinese pogovore s Karlom in Petrom, ki razjasnijo doslej odprta vprašanja. Medtem ko se nekateri odnosi poglobijo, drugi ostajajo v negotovosti.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Preberi še Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške