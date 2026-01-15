Zadovoljna.si
Karlo Godec.
Oddaje

Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen

VOYO
15. 01. 2026 04.00
0

Nova sezona najbolj romantičnega hrvaškega šova Sanjski moški Hrvaška je tik pred začetkom! Od 26. januarja se na VOYO začenja romantični boj deklet za pravega, z obilico čustev, drame in iskric. Poleg srbskega modela Petra Rašića naziv sanjskega moškega letos nosi tudi Zagrebčan, rokometaš Karlo Godec.

Rokometaš Karlo Godec, ki z enako samozavestjo očara tako v elegantni obleki z vrtnico v roki kot v rokometnem dresu z žogo, bo kmalu prestopil prag svojega najposebnejšega igrišča doslej – tistega, kjer se igra srce. 

Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Šport je njegov vsakdan in način življenja, disciplina, treningi in jasna usmerjenost k cilju pa so del njegove rutine že od osnovne šole. Od prvih začetkov pa vse do danes mu najmočnejšo oporo predstavlja družina.

Karlo Godec.
Karlo Godec.FOTO: VOYO
Samozavesten, simpatičen in vsestranski 26-letnik s pravo športno miselnostjo je na svoji poti že doživel kar nekaj velikih uspehov. "Začel sem v prvem razredu, vsi fantje so igrali rokomet, zato sem se jim pridružil tudi sam. Nas pet iz razreda je začelo, jaz pa sem ostal kar dvajset let," se spominja Karlo.

Karlo Godec.
Karlo Godec.FOTO: VOYO
Čeprav ga privlačijo reflektorji velikih aren, navijaška množica in adrenalin tekmovalnega ritma, v zasebnem življenju pokaže povsem drugačno plat. Opisuje se kot sproščena in dostopna oseba, vedno pripravljena na nove izzive. Rad ostaja aktiven, uživa v druženju s prijatelji, poletja najraje preživi ob morju in na jadranju, pozimi pa adrenalin poišče na smučanju.

Karlo Godec.
Karlo Godec.FOTO: VOYO
Njegova odprtost do novih izkušenj ga je pred leti vodila k zagonu lastne modne znamke, zdaj pa ga je pripeljala še v grško avanturo nove sezone Sanjskega moškega Hrvaške. "Vedno sem pripravljen na ljubezen. Kdor pravi, da ni, laže. Če jo iščeš, je ne boš našel, če pa ne iščeš, pride, ko najmanj pričakuješ. In ja, ko mi je nekdo všeč, vedno naredim prvi korak," pravi.

Karlo Godec.
Karlo Godec.FOTO: VOYO
Njegova bodoča izbranka mora imeti jasno začrtane cilje, biti pripravljena na skupno življenje in gradnjo družine, predvsem pa ji mora biti blizu iskreno zaupanje. "Pomembno mi je, da je oseba ob meni v dobrem in slabem, predvsem takrat, ko je težko, in da me podpira. Največ mi pomeni, da lahko ob njej ostanem jaz sam, brez pretvarjanja," poudarja.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO
Čeprav ga je šport naučil discipline, se zaveda, da pri čustvih in kemiji ni taktike. "Jaz sem človek trenutka. Nikoli nimam načrta, ker mi je z načrtom preveč dolgočasno. Sem spontan," pravi. Kako se bo odrezal med dekleti, bo razkrila nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške, ki na VOYO prihaja 26. januarja.

