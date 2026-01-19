Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo

Na snemalnem setu na Kreti je vladala posebna energija, kar prav nič ne preseneča, saj Petar in Karlo delujeta kot popolna združitev prefinjenosti in samozavesti. Karlo sicer ni več profesionalni športnik, vendar še vedno izžareva moč in športni duh, obenem pa deluje sproščeno in zelo privlačno.

icon-expand Karlo Godec. FOTO: VOYO

"Šport je del mene in tega ne izgubiš. Rad sem v gibanju, igram nogomet in tenis ter ostajam aktiven. Videz mi veliko pomeni, saj želim, da pokaže, kdo sem, športnik po duši," pravi Karlo. V prostem času najraje nosi udobne trenirke, a doda, da se zna urediti tudi tako, da je videti kot pravi gospod.

icon-expand Karlo Godec FOTO: VOYO

Petar prihaja iz sveta manekenstva in pred kamerami nastopa z naravno samozavestjo. Njegov prodoren pogled in karizma redko ostaneta neopažena, vendar sam verjame, da videz v tem poklicu ni odločilen. "V manekenstvu ima vsak privlačen videz, na koncu pa razliko naredi karakter. Energija, komunikacija in samozavest so tisto, kar ostane v spominu," pravi Petar.

icon-expand Petar FOTO: VOYO

Ko govorita o samozavesti, se oba strinjata, da je lep videz pomemben, vendar prava privlačnost prihaja od znotraj. "Seksepil ni nekaj, kar se lahko naučiš. Ko si iskren do sebe in spoštuješ druge, se to preprosto začuti," pravi Karlo. Petar pa dodaja: "Del tega imaš v sebi, drugega pa zgradiš z izkušnjami, samozavestjo in sprejemanjem samega sebe."

icon-expand Petar in Karlo - Sanjski moški Hrvaške FOTO: POP TV

Bosta za kandidatke predvsem zapeljiva ali bosta delovala kot prava partnerja za resno zvezo?

"Nisem prepričan, kaj bi raje. Morda kar oboje," se zasmeje Karlo, nato pa po kratkem razmisleku doda: "Vseeno bi si želel, da me vidijo kot nekoga za resno zvezo, saj si resnično želim ustvariti svojo družino." "V odnosu mora iskrica preskočiti obema in obe strani morata čutiti privlačnost ter naklonjenost. V zvezi ne sodeluje ena oseba, temveč dve," pravi Petar. Dodaja, da se vsekakor vidi kot nekdo, ki je pripravljen na resno zvezo.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške FOTO: VOYO