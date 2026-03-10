Zadovoljna.si
petar
Oddaje

Vsi se sprašujejo, komu bo Petar podaril ključ

N. Č.
10. 03. 2026 15.42
0

V minuli epizodi je Petar presenetil z odločitvijo, da na zmenek povabi Anastasio. Ta si je na zmenku prislužila tudi rdečo vrtnico, ki jo je z veseljem sprejela in se z njo vrnila v vilo.

Petar je na zadnji zmenek povabil Žaklino in Anastasio. Skupaj so preživeli čudovit dan, a na koncu si je čas na samem prislužila Anastasia. Njun zmenek je potekal gladko, brez zapletov, oba pa sta priznala, da se jima zdi, kot da se poznata že od nekdaj, čeprav je bil to šele njun prvi pravi zmenek.

Žaklina, Anastasia in Petar so preživeli čudovit dan.
Žaklina, Anastasia in Petar so preživeli čudovit dan.

Anastasia si je na zmenku prislužila tudi vrtnico, ki jo je s sramežljivim nasmeškom tudi sprejela. Priznala je, da ni pričakovala, da ji bo Petar tako zelo všeč, saj je bila od samega začetka prepričana, da je pravi zanjo Karlo. A izkazalo se je, da sta si Anastasia in Petar bolj podobna, kot se zdi na prvi pogled, Petar pa ima veliko kakovosti, ki jih Anastasia pri partnerju ceni.

Po vrnitvi v vilo so jo pričakale Maja, Antonela in Monika, ki so priznale, da niti niso preveč presenečene, da se je vrnila nazaj z rožo. "Govorile smo o tem in mislile smo, da se to lahko zgodi," je povedala Antonela, Majo pa je takoj zanimalo, ali je bilo na zmenku tudi kaj govora o ključu, ki odklepa njegovo vilo.

Anastasia je priznala, da je bilo govora o ključu, a da ga ni dobila. "To je bil moj prvi zmenek z njim, da sem ga lahko bolje spoznala," je povedala Anastasia in s tem namignila, da bi bilo za ključ še malo prezgodaj.

Anastasia se je vrnila v vilo z vrtnico.
Anastasia se je vrnila v vilo z vrtnico.

Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?

Čaka nas koktajl zabava in podelitev vrtnic. Ena od kandidatk se bo soočila s Karlom in mu direktno povedala, da bi moral ključ podariti drugi. Tekmovalke bodo šokirane, ko bodo izvedele, kateri je Petar podaril ključ svoje vile. Za nasmehom ene izmed deklet pa se skriva globoko razočaranje. Pred podelitvijo vrtnic srce bije hitreje prav vsaki in nobena ne ve, kaj lahko pričakuje ...

Nocoj nas čaka koktajl zabava.
Nocoj nas čaka koktajl zabava.
Najnovejša epizoda vas že čaka na VOYO!

Oddaje

Na Kmetiji se kuha maščevanje

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
