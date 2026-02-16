Napet teden v šovu Sanjski moški Hrvaške

Ponedeljek

Zjutraj tekmovalke komentirajo dogajanje na sinočnji slovesnosti in se sprašujejo, ali bosta posebni divji vrtnici morda že danes stopili v igro. Petar in Karlo povabita vsak tri dekleta na skupinski zmenek, na katerem jih želita bolje spoznati. Petar izbranki s kinom pod zvezdami pričara romantičen večer na plaži, medtem ko Karlo svoji razkrije delček srca.

Torek

Tekmovalke s svojimi komentarji skušajo vplivati na dekleti, ki imata divjo vrtnico, s katero si lahko izborita zmenek s sanjskim moškim. Karlo in Petar jih presenetita z nepričakovanim obiskom v vili, da bi dve punci povabila na zmenek. Bosta divji vrtnici zanetili novo dramo? V vili zavre, ko nekatere brez zadržkov izrazijo svoje mnenje.

Sreda

Na koktajl zabavi postane jasno, da se tekmovalke delijo v klane, saj med njimi krožijo ljubosumni pogledi in skrivni šepeti. Ko se jim pridružita Petar in Karlo, nekatere razočarano ugotovijo, da zaman čakajo na njuno pozornost. Ali bo zopet prišlo do presenečenja med podelitvijo vrtnic?

Četrtek

Sanjska moška tokrat dekleta povabita na skupinski zmenek. Petar svoje izbranke popelje na morsko pustolovščino z jadrnico, kjer se bodo prepustile soncu in sinje modremu morju. Karlo medtem za svoje pripravi adrenalinsko doživetje s quadi. Toda ravno ko vsi uživajo, dekleta šokira preobrat, ki ga ni pričakovala nobena ...

