Simpatična Slovenka očarala postavnega rokometaša

V vili se je prebudilo prvo jutro, napetost pa je bilo že čutiti na vsakem koraku. Odmevi prvega druženja so med dekleti pustili grenak priokus, zato so se hitro razdelile v skupine, obujale včerajšnjo dramo in si brez zadržkov povedale, kar jim leži na duši. Pogledi postajajo ostrejši, besede drznejše in kmalu je jasno, da je le vprašanje časa, kdaj bodo napetosti znova izbruhnile.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Nekatere kandidatke odkrito priznajo, da jim energija drugih ne ustreza, druge se kesajo zaradi izrečenih besed, tretje pa brez oklevanja povedo, da se ne nameravajo umakniti, saj čutijo močnejšo povezavo kot ostale. Ravno ko napetosti naraščajo in prepiri grozijo z izbruhom, dogajanje prekine pismo, ki napove nove zmenke. Ti bodo povsem drugačni od pričakovanj deklet, a če si želijo Petra in Karla, se bodo morale prilagoditi.

Na romantičnih prizoriščih pogovori hitro postajajo vse bolj osebni. Beseda teče o družini, mejah v razmerju, prihodnosti in tudi o izdaji. Nekatere kandidatke se odprejo bolj, kot so sprva nameravale, odločitve o tem, kako se bo večer nadaljeval, pa so precej težje, kot se je zdelo na začetku. Medtem v vili potekajo poskusi glajenja starih zamer, a hladni odzivi razkrivajo več kot izrečena opravičila. Po vrnitvi z zmenkov komentarjev ne manjka, iskrenost pride na preizkušnjo, združljivost pa je postavljena pod vprašaj.

Na zmenek je odšla tudi Slovenka Kaja

V tokratni epizodi si nekaj časa na samem izbori tudi naša Kaja, ki pa postavnega rokometaša kar precej očara. Na zmenku prejme celo rdečo vrtnico, ki ji zagotavlja obstanek v tekmovanju, razveseli pa jo tudi prikupen objem.

Pod površjem še vedno brbotajo tekmovalnost, ljubosumje in dvomi o tem, kdo je resnično iskren in kdo le spretno igra svojo vlogo. Kdo je dan preživel na zmenkih in kdo ne more skriti ljubosumja, razkriva nova epizoda oddaje Sanjski moški Hrvaške, ki je že na voljo na VOYO.

