Sanjski moški Hrvaške - kaja
Simpatična Slovenka očarala postavnega rokometaša

VOYO , N. Č.
28. 01. 2026 15.49
0

Napetosti vrejo, maske padajo in čustva postajajo vse glasnejša. Novi zmenki in stari spori v oddaji Sanjski moški Hrvaške obljubljajo pestro dogajanje. Nova epizoda vas že čaka na VOYO.

V vili se je prebudilo prvo jutro, napetost pa je bilo že čutiti na vsakem koraku. Odmevi prvega druženja so med dekleti pustili grenak priokus, zato so se hitro razdelile v skupine, obujale včerajšnjo dramo in si brez zadržkov povedale, kar jim leži na duši. Pogledi postajajo ostrejši, besede drznejše in kmalu je jasno, da je le vprašanje časa, kdaj bodo napetosti znova izbruhnile.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Petar je v Dubaju našel nekaj posebnega
Petar je v Dubaju našel nekaj posebnega

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prinaša več strasti, rivalstva in nepričakovanih trenutkov. Oglejte si jo na VOYO.

Nekatere kandidatke odkrito priznajo, da jim energija drugih ne ustreza, druge se kesajo zaradi izrečenih besed, tretje pa brez oklevanja povedo, da se ne nameravajo umakniti, saj čutijo močnejšo povezavo kot ostale. Ravno ko napetosti naraščajo in prepiri grozijo z izbruhom, dogajanje prekine pismo, ki napove nove zmenke. Ti bodo povsem drugačni od pričakovanj deklet, a če si želijo Petra in Karla, se bodo morale prilagoditi.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Na romantičnih prizoriščih pogovori hitro postajajo vse bolj osebni. Beseda teče o družini, mejah v razmerju, prihodnosti in tudi o izdaji. Nekatere kandidatke se odprejo bolj, kot so sprva nameravale, odločitve o tem, kako se bo večer nadaljeval, pa so precej težje, kot se je zdelo na začetku. Medtem v vili potekajo poskusi glajenja starih zamer, a hladni odzivi razkrivajo več kot izrečena opravičila. Po vrnitvi z zmenkov komentarjev ne manjka, iskrenost pride na preizkušnjo, združljivost pa je postavljena pod vprašaj.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO

Na zmenek je odšla tudi Slovenka Kaja

V tokratni epizodi si nekaj časa na samem izbori tudi naša Kaja, ki pa postavnega rokometaša kar precej očara. Na zmenku prejme celo rdečo vrtnico, ki ji zagotavlja obstanek v tekmovanju, razveseli pa jo tudi prikupen objem.

Sanjski moški hrvaške - Kaja in Karlo v objemu
Sanjski moški hrvaške - Kaja in Karlo v objemuFOTO: VOYO
Pod površjem še vedno brbotajo tekmovalnost, ljubosumje in dvomi o tem, kdo je resnično iskren in kdo le spretno igra svojo vlogo. Kdo je dan preživel na zmenkih in kdo ne more skriti ljubosumja, razkriva nova epizoda oddaje Sanjski moški Hrvaške, ki je že na voljo na VOYO.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Sanjski moški Hrvaške VOYO oddaje resničnostni šov dogajanje ljubosumje čustva sanjski moški tretja epizoda
Na Kmetiji se obeta prva nosečnost

