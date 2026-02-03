Po zmenku prizna, da se je zaljubila

Dan v vili zaznamujeta vznemirjenje in sladko pričakovanje, dekleta prejmejo nova pisma, ki napovedujejo prve zmenke na samem v tej sezoni. Priprave potekajo v sproščenem vzdušju, polnem smeha, komentarjev in različnih pričakovanj, ena od kandidatk pa odkrito pove: "Najpomembneje mi je, da se imam lepo, da je nama lepo, da se zabavava in da pade prvi poljub te sezone."

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Eden od zmenkov poteka na posebni in mirni lokaciji, daleč od vsakdanjega vrveža v vili. Pogovori hitro postanejo osebni in se dotaknejo odraščanja, življenjskih vrednot ter preteklih razmerij. Sproščeno vzdušje in občutek varnosti ustvarita vtis iskrene povezanosti. "Pred njim sem lahko to, kar sem," prizna tekmovalka, z druge strani pa sledi potrditev: "Pogovor je potekal naravno in za zdaj sem zelo zadovoljen." Zmenek se zaključi z nasmehi in jasno željo po nadaljnjem spoznavanju.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Drugi zmenek prinese povsem drugačno energijo. Ob morju ga zaznamujejo adrenalin, telesna bližina in odprti pogovori o čustvih. "Zelo sem ljubosumna, ko sem v zvezi," iskreno prizna ena od deklet, medtem ko druga stran predstavi svoj pogled na odnose in osebne meje. Valovi, dotiki in objemi dodatno okrepijo kemijo, občutek varnosti pa postane ključen. "Ni me strah, ko je on v moji bližini," doda kandidatka.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Vrnitev v vilo prinese navdušenje. Vrtnica sproži slavje, objeme in val komentarjev, še posebej pa odmeva stavek: "Poljub ni padel, a trikrat sva se objela." Ob smehu sledi tudi priznanje, ki zaznamuje večer: "Malo sem se zaljubila." Ko se večer izteka, postaja vzdušje v vili vse bolj sproščeno. Dekleta se zbližujejo, plešejo in uživajo v skupnih trenutkih, ob občutku, da so se delitve in rivalstva vsaj za trenutek umaknile.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

A pod površjem je jasno, da se odnosi začenjajo resno spreminjati. Čustva postajajo vse močnejša, pričakovanja naraščajo, konkurenca pa je iz dneva v dan bolj očitna.