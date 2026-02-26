Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Anastasia in Petar - sanjski moški Hrvaške
Oddaje

Bo Anastasia zarila Nuši nož v hrbet?

N. Č.
26. 02. 2026 10.09
0

Dogajanje v vili se stopnjuje. Pred dekleti je prva ceremonija vrtnic, odkar ekipi Karlo in Petar ne obstajata več. Kako bo potekala koktajl zabava? S kom bosta klepetala Karlo in Petar ter katera izmed deklet so izdala svojo prijateljico?

Po zabavnih skupinskih zmenkih je bil čas za zmenke ena na ena. Srečnici sta tokrat bili Antonela in Jelena, ki sta si zagotovili čas na samem. Jelena, ki ima že od samega začetka ogledanega Karla, se je na zmenku odpravila 'nazaj v čas', Antonela pa se je odpravila v 'sobo pobega'.

Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Preberi še
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Preberi še
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije

Prva koktajl zabava brez ekip

Zvečer se je nato začela prva koktajl zabava, odkar sta bili ekipi Karlo in Petar razpuščeni. Čeprav je bilo vzdušje na začetku zabave sproščeno, se je to kmalu zaostrilo, ko se je Jelena vrnila z zmenka in začela na glas razlagati vse podrobnosti časa, ki ga je preživela s Karlom.

Njeno komentiranje je še posebej zmotilo Anastasio, ki je slišala veliko, čeprav se je trudila, da ne bi. Morda jo bo ravno to spodbudilo, da svojo pozornost nameni tudi drugemu sanjskemu moškemu, ki je sicer v oči padel njeni prijateljici Nuši.

Anastasia in Petar - sanjski moški Hrvaške
Anastasia in Petar - sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO

"Anastasia me je prizadela, saj sem jo imela za prijateljico. Zaupala sem ji," bo povedala Nuša in dodala: "Ne obljubljaj mi nečesa, če ga boš šla požirat z očmi." Je njuno prijateljstvo ogroženo?

Anastasia in Petar - sanjski moški Hrvaške
Anastasia in Petar - sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
sanjski moški sanjski moški hrvaške nuša anastasia karlo petar
Oddaje

Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone

Novice

6 vročih trendov obutve za to pomlad

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517