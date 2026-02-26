Bo Anastasia zarila Nuši nož v hrbet?

Po zabavnih skupinskih zmenkih je bil čas za zmenke ena na ena. Srečnici sta tokrat bili Antonela in Jelena , ki sta si zagotovili čas na samem. Jelena, ki ima že od samega začetka ogledanega Karla, se je na zmenku odpravila 'nazaj v čas' , Antonela pa se je odpravila v 'sobo pobega' .

Zvečer se je nato začela prva koktajl zabava, odkar sta bili ekipi Karlo in Petar razpuščeni. Čeprav je bilo vzdušje na začetku zabave sproščeno, se je to kmalu zaostrilo, ko se je Jelena vrnila z zmenka in začela na glas razlagati vse podrobnosti časa, ki ga je preživela s Karlom.

Njeno komentiranje je še posebej zmotilo Anastasio, ki je slišala veliko, čeprav se je trudila, da ne bi. Morda jo bo ravno to spodbudilo, da svojo pozornost nameni tudi drugemu sanjskemu moškemu, ki je sicer v oči padel njeni prijateljici Nuši.