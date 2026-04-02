Sta se Nuša in Karlo poljubila? Kdo govori resnico?

Peta sezona šova Sanjski moški Hrvaške se bliža koncu in ozračje v vili se zaostruje. V šovu ostaja le še nekaj deklet, njihova vez s Karlom in Petrom pa je vse močnejša. Zdi se, da se dekleta vse bolj borijo za svoje mesto v vili, pogovori na samem pa niso osredotočeni več zgolj na razvijanje odnosa, temveč tudi na odnose z ostalimi dekleti.
Tokrat se bo na koktajl zabavi vse vrtelo okoli domnevnega poljuba med Nušo in Karlom. Vsi se namreč sprašujejo, ali je do poljuba res prišlo, ali pa je to le nekaj, kar si je izmislila ena izmed deklet, da ustvari dramo.
Do govoric je prišlo po individualnem zmenku
Po zmagi v igri si je prislužila individualni zmenek s Karlom, s katerega se je vrnila z novo ujemajočo se tetovažo. Tako Karlo kot Nuša sta se odločila za motiv rože in polovico srca, njuna odločitev glede skupne tetovaže pa je po vrnitvi z zmenka sprožila precej odzivov. Tetovaža je še posebej zmotila Kajo, ki ima tudi sama podobno tetovažo, ki pa je v njenem primeru prava.
Govorice glede poljuba, ki se ni zgodil pred kamerami
Bolj kot ujemajoča se tetovaža, pa je ogenj v strehi zanetila govorica o domnevnem poljubu med Karlom in Nušo, ki naj bi se zgodil za kamerami. Nuša je takoj po zmenku v izjavi namignila, da je za kamerami prišlo do poljuba s Karlom, izjavila pa je tudi, da o tem ne želi govoriti.
"Delamo se, da se to ni zgodilo, ker če bi hotel, bi to naredil tudi pred kamero," je povedala Nuša v izjavi, njuna skrivnost pa je prišla tudi do ostalih deklet, ki naj bi preslišale pogovor Nuše in Anastasie v sobi.
Drama na koktajl zabavi
Govorice o poljubu se bodo na koktajl zabavi le še bolj razplamtele, še posebej pa bodo prizadele Heleno ter vplivale na njen odnos s Karlom. Čeprav Karlo trdi, da do poljuba z Nušo ni prišlo, se zdi, da mu Helena ne verjame povsem. Ujeta je med zgodbo, ki jo je slišala od deklet in med zgodbo, ki ji jo je predstavil Karlo, ki trdi, da za kamerami ni poljubil nobene izmed deklet.
"Poljubil sem se s tabo in s Kajo. In to sta edini dve dekleti, s katerimi sem se poljubil tukaj," pove Karlo, ko ga Helena sooči z govoricami o domnevnem poljubu za kamerami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV