Zavrnila je njegovo rožo, on pa jo je povabil na zmenek

N. Č.
05. 03. 2026 16.03
0

Odkar ekipi Karlo in Petar ne obstajata več, je med dekleti v vili veliko zmede. Dodatno stopnjujejo napetost odločitve, ki jih sprejemata Karlo in Petar, saj vabita na zmenke in pogovore na samem tudi dekleta, ki so njuno vrtnico že zavrnile.

Dekleta je najprej presenetil Petar, ki je na tematski koktajl zabavi na samo povabil Jeleno, ki je na zadnji ceremoniji vrtnic zavrnila njegovo rožo in odkrito povedala, da jo bolj zanima Karlo. A kljub temu Petar ni obupal. Jeleno je povabil na samo, da stvarem pride do dna.

Zdi pa se, da zadev ni želel le razčistiti, ampak tudi ugotoviti, ali še obstaja možnost za nadaljevanje njunega odnosa. "Cenim iskrenost in neposrednost. Pri partnerju iščem občutek, da misli resno, kar se mi zdi edino prav," je povedal v pogovoru z Jeleno in poudaril, da je vesel, da ve, kaj hoče in da zna slediti svojim občutkom.

Sta prevelika konkurenca? Nuša o tem, zakaj sta z Anastasio bili tarča drugih deklet

"Če nekaj ne gre, je pametno še enkrat poskusiti, da se vsaj prepričaš, namesto da takoj odnehaš," je še povedal Petar in namignil, da želi 'rešiti' njun odnos, z njim pa se je strinjala tudi Jelena, ki je na koncu le sprejela njegovo vrtnico. "Mogoče bi se morala pogovoriti, preden sem naredila tisto," je priznala.

Petar je na samo povabil Jeleno.
Petar je na samo povabil Jeleno.FOTO: VOYO
Kaj se bo zgodilo v najnovejši epizodi?

Zdi se, da gre za podobno situacijo tudi pri Karlu in Nuši. Kot smo videli v napovedniku, si bo prav ona prislužila čas na samem z njim, kljub temu da je na zadnji koktajl zabavi zavrnila njegovo vrtnico.

Prav njun čas na samem bo pretresel dekleta v vili, saj so bile prepričane, da je zgodba med njima že končana. Več pa na VOYO!

sanjski moški sanjski moški hrvaške nuša karlo zmenek ena na ena
Oddaje

Sta prevelika konkurenca? Nuša o tem, zakaj sta z Anastasio bili tarča drugih deklet

Novice

Ana Klašnja: moj cilj ni več popolnost

