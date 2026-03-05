Zavrnila je njegovo rožo, on pa jo je povabil na zmenek

Dekleta je najprej presenetil Petar, ki je na tematski koktajl zabavi na samo povabil Jeleno, ki je na zadnji ceremoniji vrtnic zavrnila njegovo rožo in odkrito povedala, da jo bolj zanima Karlo. A kljub temu Petar ni obupal. Jeleno je povabil na samo, da stvarem pride do dna.

Zdi pa se, da zadev ni želel le razčistiti, ampak tudi ugotoviti, ali še obstaja možnost za nadaljevanje njunega odnosa. "Cenim iskrenost in neposrednost. Pri partnerju iščem občutek, da misli resno, kar se mi zdi edino prav," je povedal v pogovoru z Jeleno in poudaril, da je vesel, da ve, kaj hoče in da zna slediti svojim občutkom.