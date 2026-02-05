Podelitev vrtnic, ki bo spremenila čisto vse

V oddaji Sanjski moški Hrvaške se je odvil še en zabaven večer, ki mu je sledila ceremonija vrtnic z nepričakovanim preobratom, ta pa je povsem spremenil potek dogajanja. Pravila so se nenadoma spremenila, odločitev o obstanku tokrat ni bila v rokah sanjskih moških, temveč so odgovornost prevzela dekleta sama. Večer se je končal s čustvenimi slovesi, šov pa sta zapustili dve kandidatki.
"V zraku je čutiti napetost. Vse smo vesele, da smo še tukaj, a hkrati čutim nemir," iskreno prizna ena od deklet. V vili se je prepletala mešanica navdušenja, strahu in negotovosti, vsaka gesta in vsak pogled pa sta dobila še dodatno težo.
Med druženjem so se pogovori s sanjskima moškima vrstili eden za drugim. Nekatere simpatije so se še poglobile, marsikatera kandidatka pa je presenetila samo sebe s tem, kako odkrito je spregovorila o svojih čustvih. "Nisem pričakovala, da se mu bom tako zelo odprla," prizna ena izmed deklet.
Vzdušje je z vsakim pogovorom postajalo vse bolj napeto, ljubosumje pa vse izrazitejše. Pozornost, ki so jo prejemale nekatere, druge pa so si je želele, je sprožila nezadovoljstvo in šepetanje po vili. Po težkih odločitvah in čustvenih slovesih postane jasno, da nič več ni tako, kot je bilo. Nova moč v rokah deklet odpira prostor za taktiziranje, sklepanje zavezništev in nove strategije.
