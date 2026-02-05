Zadovoljna.si
Podelitev vrtnic, ki bo spremenila čisto vse

VOYO
05. 02. 2026 14.13
0

Osma epizoda šova Sanjski moški Hrvaške prinaša nepričakovan preobrat, saj odločitev o izpadu tokrat ni več v rokah moških, temveč deklet. Napetost narašča, simpatije se poglabljajo, ljubosumje pa vse bolj prihaja na plano.

V oddaji Sanjski moški Hrvaške se je odvil še en zabaven večer, ki mu je sledila ceremonija vrtnic z nepričakovanim preobratom, ta pa je povsem spremenil potek dogajanja. Pravila so se nenadoma spremenila, odločitev o obstanku tokrat ni bila v rokah sanjskih moških, temveč so odgovornost prevzela dekleta sama. Večer se je končal s čustvenimi slovesi, šov pa sta zapustili dve kandidatki.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Sanjski moški Hrvaške vas že čaka na VOYO. Četrto epizodo nove sezone pa lahko danes spremljate na POP TV ob 17.15.

"V zraku je čutiti napetost. Vse smo vesele, da smo še tukaj, a hkrati čutim nemir," iskreno prizna ena od deklet. V vili se je prepletala mešanica navdušenja, strahu in negotovosti, vsaka gesta in vsak pogled pa sta dobila še dodatno težo.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Med druženjem so se pogovori s sanjskima moškima vrstili eden za drugim. Nekatere simpatije so se še poglobile, marsikatera kandidatka pa je presenetila samo sebe s tem, kako odkrito je spregovorila o svojih čustvih. "Nisem pričakovala, da se mu bom tako zelo odprla," prizna ena izmed deklet.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Vzdušje je z vsakim pogovorom postajalo vse bolj napeto, ljubosumje pa vse izrazitejše. Pozornost, ki so jo prejemale nekatere, druge pa so si je želele, je sprožila nezadovoljstvo in šepetanje po vili. Po težkih odločitvah in čustvenih slovesih postane jasno, da nič več ni tako, kot je bilo. Nova moč v rokah deklet odpira prostor za taktiziranje, sklepanje zavezništev in nove strategije.

Kako bodo dekleta izkoristila svojo prednost in kdo bo prvi ostal brez zmenka, izveste v novi epizodi oddaje Sanjski moški Hrvaške, ki je že na voljo na VOYO.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Sanjski moški Hrvaške resničnostni šov ljubosumje zmenki sanjski moški
Intervju

Lana Pečnik: "Sem velika konkurenca"

