Skrivnost iz preteklosti razkrita pred vsemi

Med dekleti se oblikujejo vse tesnejša zavezništva, a njihova iskrenost je pri nekaterih še vedno pod vprašajem. Napetost dodatno naraste, ko ena od tekmovalk preseneti vse navzoče in razkrije, da enega od sanjskih moških pozna že od prej ter da sta se v šovu znova srečala. Vilo v trenutku preplavijo presenečenje, dvomi in nezaupanje.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Za koga je grška avantura končana, preverite v novi epizodi šova Sanjski moški Hrvaške, ki je že zdaj na voljo na VOYO. Prvo epizodo nove sezone pa lahko danes spremljate na POP TV ob 17.15.

"Nočem vam lagati, le čakala sem pravi trenutek," iskreno prizna. Njeno razkritje sproži deljene odzive, nekatere v tem vidijo premišljeno provokacijo in taktično potezo, druge pa verjamejo, da je iskrenost kljub vsemu edina poštena izbira. Kmalu zatem postane jasno, da so dekleta, ki so na zmenkih že prejela rdeče vrtnice, na varnem, medtem ko se za ostale prava napetost večera šele začne.

Sledijo intimni pogovori na štiri oči, v katerih padajo priznanja in se razkrivajo prave namere. Sanjska moška med pogovori tehtata, katera dekleta imajo resnične možnosti in katera zgolj spretno skrivajo negotovost za masko samozavesti. "Morda me ni pritegnila na prvi pogled, a bolj ko jo spoznavam, bolj mi je všeč," prizna eden od njiju. Medtem ko je ena izmed deklet prepričana, da bo nocoj ostala v vili, se druge kljub pogumu in iskrenosti znajdejo v negotovosti ter na svojo usodo čakajo brez vrtnice.

V vili hkrati izbruhnejo novi spori, saj si dekleta med seboj očitajo manipulacije, opravljanje in igranje dvojnih iger. Dogajanje dodatno zapletejo skrivnostna pisma in nepričakovane geste, ki Petra in Karla postavijo pred še težje odločitve. Z vsako podeljeno vrtnico napetost narašča, vse do konca večera, ko dve dekleti razočarani in jezni zapustita vilo.

