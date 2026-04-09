Anastasia je ukradla njegovo srce in si prislužila zadnjo vrtnico sezone

Peta sezona šova Sanjski moški Hrvaške se je zaključila, tako Karlo kot Petar pa sta končno razkrila, katera je tista, ki je ukradla njuno srce. Medtem ko je Karlo svojo zadnjo vrtnico podaril Slovenki Kaji Casar, s katero zdaj živita skupaj v Zagrebu, se je Petar odločil za Anastasio.

Njuna ljubezen se je, kot sta tudi sama večkrat omenila, zgodila 'nepričakovano'. Čeprav sta se sprva zadrževala iz spoštovanja do Karla in drugih deklet, so bila njuna čustva zelo intenzivna, na trenutke pa se je zdelo, kot da njuno povezanost čutijo celo gledalci.

"Ljubezni ne moreš načrtovati. Midva sva se zaljubila, tako da ..." je ob koncu tega norega potovanja povedala Anastasia, ki je Kreto zapustila srečna z rdečo vrtnico v roki.

Petrovo srce je ukradla Anastasia

Anastasia Kaleb se je sprva borila za srce Karla, nato pa je ob menjavi ekip ugotovila, da je pravzaprav Petar tisti, ob katerem se počuti umirjeno in varno. Med njima se je hitro razvila posebna povezanost, ki je iz epizode v epizodo postajala vse močnejša in bolj vidna. Njun odnos je napredoval hitro in intenzivno, do razburjenja v vili pa je prišlo, ko je Petar Anastasii podaril zlati ključ. Prav ta trenutek je sprožil največjo dramo sezone, saj so ostala dekleta hitro opazila, da ima Anastasia pri Petru posebno mesto in da so v borbi za Petrovo srce dobile novo konkurenco.

Anastasia in Petar - njun odnos se je začel hitro razvijati.

Kemija, ki je nista mogla zanikati

Med Petrom in Anastasio se je hitro spletla posebna vez, ki sta jo pred ostalimi dekleti v šovu težko skrivala. Njuna kemija je bila očitna že med prvimi skupnimi trenutki, sčasoma pa je postalo jasno, da med njima obstaja nekaj več kot le simpatija. Še težje je postalo po tem, ko je Anastasia uporabila zlati ključ in s Petrom preživela noč brez kamer. Prav ta trenutek je njun odnos še dodatno poglobil, obenem pa je pri drugih tekmovalkah sprožil številna vprašanja in dvome o tem, komu bo na koncu pripadla zadnja vrtnica.

Anastasia in Petar - čustev kmalu nista mogla več skrivati.

Zadnji zmenek in podelitev finalne vrtnice

Njun zadnji zmenek je brez dvoma navdušil oboževalce oddaje, saj med njima ni bilo več mogoče spregledati močnih čustev. Že ob njunem zadnjem zmenku, ki je bil nadvse romantičen, je bilo jasno, da glede tega, komu bo pripadla Petrova zadnja vrtnica, skoraj ni več dvoma.

"Zelo živčna sem. Tega nisem pričakovala, mislila sem, da bom veliko mirnejša, ampak ko hodim proti njemu, čutim, da postajam živčna," je povedala Anastasia tik pred velikim finalom, ki pa je bila kljub tem občutkom prepričana, da bo zadnja vrtnica njena. In na koncu je prav njej Petar podaril svojo zadnjo vrtnico ter potrdil, da je bila skozi celotno sezono prav ona tista, ki mu je najbolj zlezla pod kožo.

