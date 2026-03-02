Zadovoljna.si
Iskrice že letijo in tudi dotikov ni malo ...

N. Č.
02. 03. 2026 12.57
0

Pred dekleti v šovu Sanjski moški Hrvaške je nov teden in s tem tudi novi zmenki. Karlo se kot običajno odloči za skupinski zmenek, Petar pa se odloči, da bo malo premešal štrene ter eno izmed deklet povabi na zmenek ena na ena.

Za nami je pestra podelitev vrtnic, vilo pa je nepričakovano zapustila Tena. Petar je žal z njo občutil zgolj prijateljsko povezavo, Karlo pa zaenkrat še ni imel dovolj časa, da bi se pobliže spoznala oz. so njegovo pozornost v večji meri pritegnila druga dekleta.

Bo Anastasia zarila Nuši nož v hrbet?
Podelitev vrtnic je prvič potekala malce drugače, ekipi Karlo in Petar namreč ne obstajata več, kar pomeni, da imata oba sanjska moška na voljo za pogovor vsa dekleta. Dekleta torej lahko dobijo vrtnico od Petra, od Karlota ali pa od obeh. Če dekle ne dobi nobene vrtnice, mora zapustiti vilo.

Za nami je zanimiva podelitev vrtnic.
Za nami je zanimiva podelitev vrtnic.FOTO: VOYO
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?

V vili se šušlja o komentarjih ene izmed deklet, medtem ko se na Karlovem skupinskem zmenku srečata tekmici z neporavnanimi računi. Besedni spopad je neizbežen. Na Petrovem romantičnem zmenku je opaziti ljubezenske iskrice. Po vrnitvi v vilo nesramni komentarji zanetijo nov prepir. Kaj pomenita roza vrtnici ob koncu zmenkov?

Moniko čaka zmenek na samem.
Moniko čaka zmenek na samem.FOTO: VOYO
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Intervju

Aleksandra April: "Ne maram laganja in zaprtih ljudi"

Novice

Kako organizirati garderobno omaro

