Iskrice že letijo in tudi dotikov ni malo ...

Za nami je pestra podelitev vrtnic, vilo pa je nepričakovano zapustila Tena. Petar je žal z njo občutil zgolj prijateljsko povezavo, Karlo pa zaenkrat še ni imel dovolj časa, da bi se pobliže spoznala oz. so njegovo pozornost v večji meri pritegnila druga dekleta.
Podelitev vrtnic je prvič potekala malce drugače, ekipi Karlo in Petar namreč ne obstajata več, kar pomeni, da imata oba sanjska moška na voljo za pogovor vsa dekleta. Dekleta torej lahko dobijo vrtnico od Petra, od Karlota ali pa od obeh. Če dekle ne dobi nobene vrtnice, mora zapustiti vilo.
Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?
V vili se šušlja o komentarjih ene izmed deklet, medtem ko se na Karlovem skupinskem zmenku srečata tekmici z neporavnanimi računi. Besedni spopad je neizbežen. Na Petrovem romantičnem zmenku je opaziti ljubezenske iskrice. Po vrnitvi v vilo nesramni komentarji zanetijo nov prepir. Kaj pomenita roza vrtnici ob koncu zmenkov?
