Petar Rašić.
Oddaje

Petar je v Dubaju našel nekaj posebnega

28. 01. 2026 04.00
Nova sezona oddaje Sanjski moški Hrvaške je predstavila sanjskega moškega Petra Rašića, ki se počuti doma po vsem svetu. Življenje ga je vodilo od evropskih prestolnic do oddaljenih celin, a prav Dubaj ga je s svojo futuristično podobo, razkošjem in neustavljivo energijo najbolj očaral.

"Hrana v Dubaju je izjemna, nočno življenje pa osupljivo. Če želiš spoznati nove ljudi, je dovolj, da obiščeš kakšen dogodek," pripoveduje Petar, ki je v Dubaj prvič prispel oktobra 2023 zaradi trimesečne poslovne priložnosti. Čeprav je bil prihod sprva mišljen kot začasen, je v mestu ostal kar dve leti in priznava, da ga je Dubaj povsem prevzel.

Že pred selitvijo v Dubaj je Petrovo življenje zaznamovalo nenehno gibanje in menjavanje držav. Šest let je živel v Milanu, zaradi dela pa je veliko potoval po Evropi, Srednji in Južni Ameriki ter Aziji. Bil sem praktično povsod, stalno na poti zaradi snemanj, nato pa se je pojavila priložnost za Dubaj, kjer sem tudi ostal," pravi.

"Najbolj me je navdušilo, da so sredi puščave ustvarili nekaj tako izjemnega. Veličastni nebotičniki, ogromna nakupovalna središča in znamenita fontana jemljejo dih. Gostoljubnost je na izjemno visoki ravni, prav tako varnost. Življenje v Dubaju je sicer zelo zanimivo, a hkrati tudi zelo drago," pojasnjuje.

Za bleščečo podobo in luksuzom Dubaj skriva tudi drugačen življenjski ritem ter pravila, ki se jim je treba prilagoditi. "V Evropi se lahko sprehajaš in greš ven skoraj kamorkoli, v Dubaju pa je to precej drugače. Mesto je izjemno veliko, zato so kraji za sprehode večinoma omejeni na nakupovalna središča," pravi Petar, ki ga to nekoliko moti, saj zelo rad raziskuje mesta peš.

Kljub temu se je novega načina življenja navadil brez večjih težav. "Ni mi vzelo veliko časa. Navajen sem menjavati okolje, zato se hitro prilagodim, kjerkoli sem," pojasnjuje in dodaja, da so ljudje tam bolj zadržani, ko gre za izražanje čustev, "Morda zato, ker je življenje zelo hitro in je težje najti pravo osebo zase", razmišlja, a hkrati poudari, da je prijatelje vseeno hitro našel.

