Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...

N. Č.
23. 03. 2026 14.43
0

V šovu Sanjski moški Hrvaške smo bili priča preobratu. Na vrsto so prišle pisane vrtnice, ki bodo razkrile, kako močna čustva sta do deklet razvila Karlo in Petar. Katera bo dobila rdečo vrtnico? Katera oranžno in katera rumeno?

V zadnji epizodi je vilo zapustila Maja. Dekle, ki je po mnenju mnogih deklet 'sedela na dveh stolčkih', posledično pa niti s Karlom niti s Petrom ni razvila globokega odnosa, ki je ključnega pomena za nadaljevanje.

Anastasia in Petar težko skrivata svoja čustva
Preberi še
Anastasia in Petar težko skrivata svoja čustva

Kaj pomenijo pisane vrtnice?

Po Majinem odhodu pa je sledilo še eno presenečenje. Čeprav so vsa dekleta pričakovala, da bodo morala končno izbrati med Petrom in Karlom, pa je voditelj razkril, da bosta pravzaprav Karlo in Petar tista, ki bosta s pomočjo pisanih vrtnic razkrila svoja prava čustva do deklet.

Zdaj je jasno, zakaj je zavrnila Karlovo vrtnico
Preberi še
Zdaj je jasno, zakaj je zavrnila Karlovo vrtnico

"Vsaka barva ima svoj pomen. Glede na čustva, ki jih Karlo in Petar gojita do vas, vam bosta v naslednjem ciklu dodelila ustrezno rožo," so bile besede voditelja, ki je s svojo izjavo močno presenetil dekleta.

Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO

Rdeča vrtnica

Marko, o katerem si lahko več preberete TUKAJ, je razkril tudi, da je najpomembnejša rdeča vrtnica oziroma tako imenovana 'vrtnica srca'. Gre za vrtnico, ki si jo bodo prislužila dekleta, ki so s Petrom ali Karlom že ustvarile globlji odnos.

Oranžna vrtnica

Sledi oranžna roža, ki jo je voditelj imenoval tudi 'vrtnica simpatije'. Gre za vrtnico, ki pomeni: "Všeč si mi, ustrezaš mi, mislim nate, ampak nekaj mi manjka."

Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Preberi še
Večer sta zaključila s strastnim poljubom

Rumena vrtnica

"Če dobite rumeno vrtnico, vam sporočata, da nista prepričana v vaše namere, čustva in besede," pa je povedal voditelj za rumeno vrtnico.

Vsi se sprašujejo, kaj pomenita rožnati vrtnici
Preberi še
Vsi se sprašujejo, kaj pomenita rožnati vrtnici

Kaj se bo zgodilo v najnovejši epizodi?

V vili vre od napetosti, saj tekmovalke ugibajo, kakšne barve vrtnice jim bosta namenila sanjska moška. Tik pred zmenki želi ena razčistiti z govoricami, ki se širijo po vili. Zvečer Petar in Karlo poskrbita za presenečenje s podelitvijo vrtnic, ki razkrijejo njuna čustva do deklet. Nekatere čaka šok, medtem ko druge grenko razočaranje ...

Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Preberi še
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Gospodarica Nada brez milosti, šteje vsak centimeter

