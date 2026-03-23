Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...

V zadnji epizodi je vilo zapustila Maja. Dekle, ki je po mnenju mnogih deklet 'sedela na dveh stolčkih', posledično pa niti s Karlom niti s Petrom ni razvila globokega odnosa, ki je ključnega pomena za nadaljevanje.
Kaj pomenijo pisane vrtnice?
Po Majinem odhodu pa je sledilo še eno presenečenje. Čeprav so vsa dekleta pričakovala, da bodo morala končno izbrati med Petrom in Karlom, pa je voditelj razkril, da bosta pravzaprav Karlo in Petar tista, ki bosta s pomočjo pisanih vrtnic razkrila svoja prava čustva do deklet.
"Vsaka barva ima svoj pomen. Glede na čustva, ki jih Karlo in Petar gojita do vas, vam bosta v naslednjem ciklu dodelila ustrezno rožo," so bile besede voditelja, ki je s svojo izjavo močno presenetil dekleta.
Rdeča vrtnica
Marko, o katerem si lahko več preberete TUKAJ, je razkril tudi, da je najpomembnejša rdeča vrtnica oziroma tako imenovana 'vrtnica srca'. Gre za vrtnico, ki si jo bodo prislužila dekleta, ki so s Petrom ali Karlom že ustvarile globlji odnos.
Oranžna vrtnica
Sledi oranžna roža, ki jo je voditelj imenoval tudi 'vrtnica simpatije'. Gre za vrtnico, ki pomeni: "Všeč si mi, ustrezaš mi, mislim nate, ampak nekaj mi manjka."
Rumena vrtnica
"Če dobite rumeno vrtnico, vam sporočata, da nista prepričana v vaše namere, čustva in besede," pa je povedal voditelj za rumeno vrtnico.
Kaj se bo zgodilo v najnovejši epizodi?
V vili vre od napetosti, saj tekmovalke ugibajo, kakšne barve vrtnice jim bosta namenila sanjska moška. Tik pred zmenki želi ena razčistiti z govoricami, ki se širijo po vili. Zvečer Petar in Karlo poskrbita za presenečenje s podelitvijo vrtnic, ki razkrijejo njuna čustva do deklet. Nekatere čaka šok, medtem ko druge grenko razočaranje ...
