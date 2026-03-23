Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...

V zadnji epizodi je vilo zapustila Maja . Dekle, ki je po mnenju mnogih deklet 'sedela na dveh stolčkih', posledično pa niti s Karlom niti s Petrom ni razvila globokega odnosa, ki je ključnega pomena za nadaljevanje.

Po Majinem odhodu pa je sledilo še eno presenečenje. Čeprav so vsa dekleta pričakovala, da bodo morala končno izbrati med Petrom in Karlom, pa je voditelj razkril, da bosta pravzaprav Karlo in Petar tista, ki bosta s pomočjo pisanih vrtnic razkrila svoja prava čustva do deklet.

" Vsaka barva ima svoj pomen. Glede na čustva, ki jih Karlo in Petar gojita do vas, vam bosta v naslednjem ciklu dodelila ustrezno rožo ," so bile besede voditelja, ki je s svojo izjavo močno presenetil dekleta.

Rdeča vrtnica

Marko, o katerem si lahko več preberete TUKAJ, je razkril tudi, da je najpomembnejša rdeča vrtnica oziroma tako imenovana 'vrtnica srca'. Gre za vrtnico, ki si jo bodo prislužila dekleta, ki so s Petrom ali Karlom že ustvarile globlji odnos.

Oranžna vrtnica

Sledi oranžna roža, ki jo je voditelj imenoval tudi 'vrtnica simpatije'. Gre za vrtnico, ki pomeni: "Všeč si mi, ustrezaš mi, mislim nate, ampak nekaj mi manjka."