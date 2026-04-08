Želja se ji je uresničila, dobila je poljub

Pred Petrom in Karlom je pomembna odločitev. Kmalu bosta morala podeliti svojo zadnjo vrtnico, da se bosta lažje odločila, pa ju čakajo še romantični zmenki s finalistkami, ki se še vedno borijo za njuno srce.
Nušin odhod domov
Na zadnji podelitvi vrtnic je tekmovanje zapustila Nuša, ki pa za razliko od Smiljane, ni odšla mirno. Medtem ko je Karlo prepričan, da prav Nuša ni bila iskrena, je ona ob odhodu izjavila: "S tabo sem bila vedno iskrena, zate pa ne morem tega reči. Ko boš videl vse to na televiziji, ko boš spoznal, da si se narobe odločil, te prosim, da ne stopiš v stik z mano."
Nekaj ne preveč lepih besed pa je Nuša v izjavi namenila tudi Kaji: "Da bi Karlo samo vedel, s kom ima opravka. Kaja ni iskrena z njim, ampak dobro ... Ne želim biti nesramna, tako da ... Njej je pomemben samo naziv. Pri nas ga ni osvojila, očitno pa ga bo tu, in to je to."
Zadnji zmenki pred finalom
Zdaj pa dekleta čakajo še zadnji zmenki pred finalom. Monika in Helena sta svoja zmenka že imeli, v zadnji epizodi pa bosta na vrsti še Kaja in pa Anastasia.
Za razliko od zadnjih zmenkov, kjer sta Karlo in Petar testirala potrpljenje deklet, jih tokrat čakajo romantični in nepozabni zmenki, ki bodo sanjskima moškima v pomoč pri končni odločitvi. Zmenki se bodo zaključili tudi s skupno nočjo brez kamer, kar bo tako dekletom kot Karlu in Petru pomagalo pri predstavljanju skupne prihodnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV