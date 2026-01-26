Zadovoljna.si
Pod grškim soncem se začenja nova ljubezenska zgodba

VOYO
26. 01. 2026 11.16
0

Začela se je nova sezona oddaje Sanjski moški Hrvaške, ki že od prvih trenutkov na Kreti prinaša presenečenja in velike odločitve. Na VOYO vas čaka začetek ljubezenske zgodbe, polne drame, močnih čustev, solz, zabave, prepirov, adrenalina in seveda ljubezni.

Vznemirjenje se začne že na začetku sezone, ko voditelj Marko Vargek na največjem grškem otoku sprejme nova sanjska moška, Karla in Petra. Oba delita svoji življenjski zgodbi, nato pa stopita v izkušnjo, ki bo preizkusila njuna čustva in odločitve.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške

Za sprostitev ne bo veliko časa, saj bo že prvi dan na Kreti za oba sanjska moška in dekleta poln izzivov. Tokrat se bodo v dogajanje podali neposredno, brez dolgega premisleka, priprav in vnaprej začrtanih načrtov. Petar in Karlo bosta kandidatke spoznala na drugačen način, kot sta si sprva predstavljala.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo
Preberi še
Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo

"Roke se mi malo tresejo, a vem, da bo vse v redu. Čas je za največjo pustolovino mojega življenja," bo dejal eden izmed njiju, ko bo izvedel, kaj ju čaka. Kako bodo dekleta reagirala ob prvem srečanju, ali bo vse potekalo po načrtih in kakšno pomembno odločitev bosta morala Petar in Karlo sprejeti že na začetku, razkriva prva epizoda oddaje, ki je že na voljo na VOYO.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen
Preberi še
Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Hrvaška VOYO Reality show Ljubezen Sanjski moški Hrvaške sanjski moški
