Pod grškim soncem se začenja nova ljubezenska zgodba

Vznemirjenje se začne že na začetku sezone, ko voditelj Marko Vargek na največjem grškem otoku sprejme nova sanjska moška, Karla in Petra. Oba delita svoji življenjski zgodbi, nato pa stopita v izkušnjo, ki bo preizkusila njuna čustva in odločitve.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Za sprostitev ne bo veliko časa, saj bo že prvi dan na Kreti za oba sanjska moška in dekleta poln izzivov. Tokrat se bodo v dogajanje podali neposredno, brez dolgega premisleka, priprav in vnaprej začrtanih načrtov. Petar in Karlo bosta kandidatke spoznala na drugačen način, kot sta si sprva predstavljala.

"Roke se mi malo tresejo, a vem, da bo vse v redu. Čas je za največjo pustolovino mojega življenja," bo dejal eden izmed njiju, ko bo izvedel, kaj ju čaka. Kako bodo dekleta reagirala ob prvem srečanju, ali bo vse potekalo po načrtih in kakšno pomembno odločitev bosta morala Petar in Karlo sprejeti že na začetku, razkriva prva epizoda oddaje, ki je že na voljo na VOYO.

