Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Le katera bo prejela prvi ključ sezone?
Oddaje

Le katera izmed deklet bo dobila prvi ključ sezone?

N. Č.
09. 03. 2026 15.35
0

Za nami sta dva zabavna in sproščena skupinska zmenka, a na koncu si je na vsakem zmenku čas na samem priborila le ena izmed deklet. Pri Karlu je to bila Nuša, kar pa je močno razjezilo ostala dekleta, saj so prepričana, da bi morala ta čas na samem z njim zavrniti. Se strinjate z njimi?

Karlo si je po zadnjem skupinskem zmenku zaželel, da preživi nekaj časa na samem z Nušo, s katero ima še nekatere zadeve nerazrešene in nekatere besede neizrečene. Bolj kot njegova odločitev, da prav njo povabi na večerjo, pa je ostala dekleta razjezila Nušina odločitev, da njegovo ponudbo sprejme, čeprav je ves čas dekletom zatrjevala, da jo zanima samo Petar.

Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Preberi še
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?

Nuša je ob povratku v vilo doživela 'hladen tuš', saj jo po zmenku ni pričakala nobena izmed deklet. Ko je prišla v dnevno sobo, je opazila samo Žaklino, ki je omagala na kavču, ostalih deklet, niti njene prijateljice Anastasie, pa ni bilo na spregled.

Nuše po zmenku ni pričakala nobena izmed deklet.
Nuše po zmenku ni pričakala nobena izmed deklet.FOTO: VOYO
Bo Anastasia zarila Nuši nož v hrbet?
Preberi še
Bo Anastasia zarila Nuši nož v hrbet?

Kaj se bo zgodilo v najnovejši epizodi?

V najnovejši epizodi nas čakajo novi zmenki in nove vrtnice. Prišlo pa bo tudi do popolnega preobrata. Ali bo podarjen tudi že prvi ključ sezone, pa lahko izveste na VOYO!

Le katera bo prejela prvi ključ sezone?
Le katera bo prejela prvi ključ sezone?FOTO: VOYO
Sta prevelika konkurenca? Nuša o tem, zakaj sta z Anastasio bili tarča drugih deklet
Preberi še
Sta prevelika konkurenca? Nuša o tem, zakaj sta z Anastasio bili tarča drugih deklet
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
sanjski moški sanjski moški hrvaške anastasia petar zmenek ena na ena
Trači

Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?

Trači

Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1553