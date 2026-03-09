Le katera izmed deklet bo dobila prvi ključ sezone?

Karlo si je po zadnjem skupinskem zmenku zaželel, da preživi nekaj časa na samem z Nušo, s katero ima še nekatere zadeve nerazrešene in nekatere besede neizrečene. Bolj kot njegova odločitev, da prav njo povabi na večerjo, pa je ostala dekleta razjezila Nušina odločitev, da njegovo ponudbo sprejme, čeprav je ves čas dekletom zatrjevala, da jo zanima samo Petar.
Nuša je ob povratku v vilo doživela 'hladen tuš', saj jo po zmenku ni pričakala nobena izmed deklet. Ko je prišla v dnevno sobo, je opazila samo Žaklino, ki je omagala na kavču, ostalih deklet, niti njene prijateljice Anastasie, pa ni bilo na spregled.
Kaj se bo zgodilo v najnovejši epizodi?
V najnovejši epizodi nas čakajo novi zmenki in nove vrtnice. Prišlo pa bo tudi do popolnega preobrata. Ali bo podarjen tudi že prvi ključ sezone, pa lahko izveste na VOYO!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV