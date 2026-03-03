Vsi se sprašujejo, kaj pomenita rožnati vrtnici

V minuli epizodi se je Karlo odločil, da na športno obarvan skupinski zmenek povabi 3 dekleta, a na koncu si je čas na samem priborila Soraya, ki je pokazala svojo drugo plat in si prislužila rožnato vrtnico, za katero pa ji Karlo ni želel izdati, kaj pomeni.
Petar se je odločil za povsem drugačno taktiko. Moniko je povabil na zmenek ena na ena, tudi ona pa si je ob koncu dneva prislužila rožnato vrtnico, ki pa jo je sprva malce prestrašila, a Petar ji je namignil, da ne gre za nič slabega.
Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?
Dekleta ugibajo, kaj pomenita skrivnostni roza vrtnici. Pred branjem pisem je ozračje v vili zopet naelektreno, ko skušata sprti tekmici skleniti premirje. Petrove izbranke bodo tokrat na zmenku pobliže spoznale grško tradicijo, ena izmed njih pa bo razočarana, ker ne bo povabljena na zmenek v dvoje. Karlo se medtem trudi razjasniti stare zamere.
