Karlo je tokrat podaril rožnato vrtnico ...
Oddaje

Vsi se sprašujejo, kaj pomenita rožnati vrtnici

N. Č.
03. 03. 2026 14.32
0

V zadnji epizodi šova Sanjski moški Hrvaške sta Monika in Soraya prejeli rožnati vrtnici. Karlo in Petar pomena omenjenih vrtnic nista razkrila, a zdi se, da pomenita nekaj dobrega. Bo rožnato vrtnico prejela še katera izmed deklet?

V minuli epizodi se je Karlo odločil, da na športno obarvan skupinski zmenek povabi 3 dekleta, a na koncu si je čas na samem priborila Soraya, ki je pokazala svojo drugo plat in si prislužila rožnato vrtnico, za katero pa ji Karlo ni želel izdati, kaj pomeni.

Iskrice že letijo in tudi dotikov ni malo ...
Petar se je odločil za povsem drugačno taktiko. Moniko je povabil na zmenek ena na ena, tudi ona pa si je ob koncu dneva prislužila rožnato vrtnico, ki pa jo je sprva malce prestrašila, a Petar ji je namignil, da ne gre za nič slabega.

Karlo je tokrat podaril rožnato vrtnico ...
Karlo je tokrat podaril rožnato vrtnico ...FOTO: VOYO

Kaj v resnici pomeni rožnata vrtnica? Bo še katera izmed deklet prejela to prav posebno vrtnico v rožnati barvi? Vse bo jasno že zelo kmalu, novo epizodo pa si lahko ogledate na VOYO!

Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?

Dekleta ugibajo, kaj pomenita skrivnostni roza vrtnici. Pred branjem pisem je ozračje v vili zopet naelektreno, ko skušata sprti tekmici skleniti premirje. Petrove izbranke bodo tokrat na zmenku pobliže spoznale grško tradicijo, ena izmed njih pa bo razočarana, ker ne bo povabljena na zmenek v dvoje. Karlo se medtem trudi razjasniti stare zamere.

Karlo bo na zmenek povabil Anastasio.
Karlo bo na zmenek povabil Anastasio.FOTO: VOYO
Bo Anastasia zarila Nuši nož v hrbet?
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Oddaje

Ta teden nas čaka polno čustev in presenečenj

