Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba

VOYO
04. 02. 2026 13.08
0

V novi epizodi Sanjskega moškega Hrvaške so dekleta preživela napeto jutro, polno pogovorov o preteklih zmenkih. Sledil je adrenalinski športni izziv, ki je razdelil tekmice in razvnel tekmovalni duh, vse to pa vodi v nove čustvene pretrese in nepričakovane razplete.

V vili se je prebudilo novo jutro, a dogodki prejšnjega dne so še vedno glavna tema pogovorov. Ena od deklet odkrito govori o svojem zmenku in se z njim kar pohvali, medtem ko druge dvomijo v njene besede ter se sprašujejo, ali gre le za igro in zbujanje ljubosumja.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
Po zmenku prizna, da se je zaljubila

Sanjski moški Hrvaške vas že čaka na VOYO. Tretjo epizodo nove sezone pa lahko danes spremljate na POP TV ob 17.15.

Jutranji mir prekine novo pismo in z njim športni izziv, ki jasno napove pravi spopad. Oblikujejo se ekipe, navdušenje pa je razdeljeno. Medtem ko se ene veselijo tekmovanja, bi druge sanjska moška najraje obdržale samo zase.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Ne zamudite oddaje Sanjski moški Hrvaške na POP TV
Ne zamudite oddaje Sanjski moški Hrvaške na POP TV

Na našem Instagram in TikTok računu poteka nagradna igra, v kateri lahko prav vi osvojite celoletno naročnino na VOYO.

Na igrišču se tekmovalni duh hitro razplamti. Kljub strahu, utrujenosti in manjšim nezgodam ni predaje. "Borim se do konca," sporoča ena od deklet, medtem ko drugo preseneti lastna moč in pogum. Kaos, smeh in boj iz oči v oči na koncu pripeljejo do zmage le ene ekipe.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Nuša Šebjanič osvaja Balkan
Nuša Šebjanič osvaja Balkan

A razburljivosti še ni konec. Najboljše čaka nagrada: zmenek ena na ena. Pogovori postanejo globlji, odpirajo se teme družine, izgub, ljubosumja in zaupanja. Čustva presenetijo tudi najmočnejše, objemi pa povedo več kot tisoč besed.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Pod grškim soncem se začenja nova ljubezenska zgodba
Pod grškim soncem se začenja nova ljubezenska zgodba

V vili se prepletajo ponos, razočaranje in nova vprašanja, borba pa se nadaljuje, saj lahko v tem šovu vsaka priložnost spremeni čustva. Kaj vse se je dogajalo na športnem terenu, preverite v novi epizodi šova Sanjski moški Hrvaške, ki je že na voljo na VOYO.

Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Oddaje

Pred Nušo in Markom je pomembna odločitev

