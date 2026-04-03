Soraya razkrila, ali jo je doma res čakal partner

Soraya, ki je v oddaji veljala za eno najbolj opaznih tekmovalk, je šov zapustila na ne povsem običajen način. Tekmovanje je namreč zapustila že pred koktajl zabavo in pomembno podelitvijo vrtnic, zato je bil njen odhod za mnoge gledalce veliko presenečenje.

Preberi še Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov

Karlo se je soočil s Sorayo

Pred koktajl zabavo in pomembno podelitvijo vrtnic je bil čas še za dva kratka zmenka. Karlo se je odločil, da bo na zmenek povabil Sorayo, medtem ko je Petar svoj čas namenil Antoneli.

Preberi še Šla je čez sebe, on pa jo je razočaral

Ob začetku koktajl zabave je voditelj razkril, da se bo iz zmenka vrnila zgolj ena izmed deklet. Nazaj v vilo se je vrnila Antonela, Soraya pa je šov zapustila še pred koktajl zabavo in podelitvijo vrtnic.

icon-expand Soraya na zmenku s Karlom. FOTO: VOYO

Soraya razkrila, kaj se je dogajalo

Soraya je o vsem spregovorila v oddaji Savršeni podcast, kjer je gostovala pri voditeljici Aniti Martinović. Ena najbolj opaznih kandidatk šova je odprto govorila o svojem zasebnem življenju, pa tudi o govoricah, da naj bi jo doma čakal fant. Razkrila je tudi podrobnosti o odraščanju v Nemčiji, življenju v Zagrebu in situacijah, ki so zaznamovale njeno bivanje v oddaji.

Preberi še Sta se Nuša in Karlo poljubila? Kdo govori resnico?

Med snemanjem ni imela partnerja

Soraya je jasno povedala, da med snemanjem ni imela partnerja. "Nisem imela fanta. Zagreb je zelo majhen in če greš z nekom na pijačo ali se z nekom bolje razumeš, to takoj razumejo kot zvezo," je povedala v omenjenem podcastu.

Preberi še Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone

"Imela sem fanta, pa sploh nisem vedela, da ga imam," je še dodala in priznala, da jo je zelo prizadelo, ker je Karlu več pomenilo to, kar je slišal od drugih, kot pa njene besede. "V nekem trenutku sem se vprašala, za koga se sploh borim. Za nekoga, ki sedi pred mano in me sprašuje, ali je res to, kar mu je povedal nekdo drug," je še dejala v pogovoru za Savršeni podcast in dodala, da je vesela, da se je vse odvilo tako, kot se je, saj je ugotovila, da Karlo ni pravi moški zanjo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči