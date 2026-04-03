Soraya razkrila, ali jo je doma res čakal partner

N. Č.
03. 04. 2026 15.09
1

V zadnji epizodi šova Sanjski moški Hrvaške je resničnostni šov zapustila Soraya. Šova pa ni zapustila na običajen način, do njenega odhoda je namreč prišlo še pred samo podelitvijo vrtnic.

Soraya, ki je v oddaji veljala za eno najbolj opaznih tekmovalk, je šov zapustila na ne povsem običajen način. Tekmovanje je namreč zapustila že pred koktajl zabavo in pomembno podelitvijo vrtnic, zato je bil njen odhod za mnoge gledalce veliko presenečenje.

Karlo se je soočil s Sorayo

Pred koktajl zabavo in pomembno podelitvijo vrtnic je bil čas še za dva kratka zmenka. Karlo se je odločil, da bo na zmenek povabil Sorayo, medtem ko je Petar svoj čas namenil Antoneli.

Ob začetku koktajl zabave je voditelj razkril, da se bo iz zmenka vrnila zgolj ena izmed deklet. Nazaj v vilo se je vrnila Antonela, Soraya pa je šov zapustila še pred koktajl zabavo in podelitvijo vrtnic.

Soraya na zmenku s Karlom.
Soraya na zmenku s Karlom.FOTO: VOYO

Soraya razkrila, kaj se je dogajalo

Soraya je o vsem spregovorila v oddaji Savršeni podcast, kjer je gostovala pri voditeljici Aniti Martinović. Ena najbolj opaznih kandidatk šova je odprto govorila o svojem zasebnem življenju, pa tudi o govoricah, da naj bi jo doma čakal fant. Razkrila je tudi podrobnosti o odraščanju v Nemčiji, življenju v Zagrebu in situacijah, ki so zaznamovale njeno bivanje v oddaji.

Med snemanjem ni imela partnerja

Soraya je jasno povedala, da med snemanjem ni imela partnerja. "Nisem imela fanta. Zagreb je zelo majhen in če greš z nekom na pijačo ali se z nekom bolje razumeš, to takoj razumejo kot zvezo," je povedala v omenjenem podcastu.

"Imela sem fanta, pa sploh nisem vedela, da ga imam," je še dodala in priznala, da jo je zelo prizadelo, ker je Karlu več pomenilo to, kar je slišal od drugih, kot pa njene besede. "V nekem trenutku sem se vprašala, za koga se sploh borim. Za nekoga, ki sedi pred mano in me sprašuje, ali je res to, kar mu je povedal nekdo drug," je še dejala v pogovoru za Savršeni podcast in dodala, da je vesela, da se je vse odvilo tako, kot se je, saj je ugotovila, da Karlo ni pravi moški zanjo.

soraya partner ali ima fanta sanjski moški sanjski moški hrvaške karlo
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1 03. 04. 2026 19.50
0 0
tudi ona s temi napolnjenimi ustnicami sploh ni všečna, pa tudi to pačenje z angleškimi besedami ni za nikamor. Veliko deklet se sploh našminkati na zna, vse napackano preko ustnic. Včasih je tudi veljalo manj je več..... Je pa bila ena izmed favorit in normalnih punc Antonela, pa je tudi odletela. Ne vem čemu tako daleč ves čas šlepajo Smiljano....
ODGOVORI
