Dekleta niso pričakovala tega preobrata

VOYO
27. 01. 2026 12.01
0

Dekleta so vstopila v vilo oddaje Sanjski moški Hrvaške in hitro spoznala, da se bodo v tej sezoni borila za kar dva sanjska moška, kar je že na začetku sprožilo prve napetosti in ljubosumje. Ne čakajte in si epizodo že poglejte na VOYO.

Prvi cocktail party je prinesel pravo eksplozijo čustev, negotovosti in rivalstva, kandidatke pa so že na samem začetku spoznale, da jih čaka vse prej kot mirna sezona. Ob prihodu v vilo je hitro postalo jasno, da se je situacija močno zapletla. Dekleta so namreč končno izvedela, da so v igri kar dva sanjska moška, kar je sprožilo plaz komentarjev, presenečenj in zmedenosti.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Spoznajte vroča dekleta v boju za dva popolna moška
Preberi še
Spoznajte vroča dekleta v boju za dva popolna moška

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prinaša več strasti, rivalstva in nepričakovanih trenutkov. Oglejte si jo na VOYO.

S prihodom vse več deklet v vilo se je hitro začelo merjenje moči. Komentarji so deževali z vseh strani, nekatere kandidatke pa so že pozorno ocenjevale, kdo bi jim lahko predstavljal največjo konkurenco. "Tiste, ki so najbolj glasne, običajno nimajo veliko samozavesti," je pripomnila ena izmed njih, druga pa je vse skupaj strnila z besedami: "To bo definitivno kaos."

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Pod grškim soncem se začenja nova ljubezenska zgodba
Preberi še
Pod grškim soncem se začenja nova ljubezenska zgodba

Prava zmeda je nastala v trenutku, ko so dekleta ugotovila, da so bila na zmenkih z različnimi moškimi. Vprašanja so se vrstila, dvomi so naraščali, začetno presenečenje pa se je hitro prelevilo v premišljeno strategijo. "Všeč mi je, da sta dva, saj imamo potem tudi me, dekleta, pravico do izbire," je komentirala ena izmed deklet.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške

Proti koncu večera so pogovori postajali vse bolj napeti, razdvojenost med dekleti pa vse izrazitejša. Ob koncu večera je bilo jasno eno, igra se je šele dobro začela. "Vidim, da so dekleta pripravljena na vse in gredo do zadnje kaplje krvi," je sklenila ena izmed kandidatk ter napovedala burna nadaljevanja, ki šele prihajajo.

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen
Preberi še
Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Voyo Reality show Kandidatke Sanjski moški Hrvaške ODDAJE
Oddaje

Ugotovi, kdo je kriv za napako v finančnem poročilu

Oddaje

Spoznajte vroča dekleta v boju za dva popolna moška

