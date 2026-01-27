Dekleta niso pričakovala tega preobrata

Prvi cocktail party je prinesel pravo eksplozijo čustev, negotovosti in rivalstva, kandidatke pa so že na samem začetku spoznale, da jih čaka vse prej kot mirna sezona. Ob prihodu v vilo je hitro postalo jasno, da se je situacija močno zapletla. Dekleta so namreč končno izvedela, da so v igri kar dva sanjska moška, kar je sprožilo plaz komentarjev, presenečenj in zmedenosti.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Preberi še Spoznajte vroča dekleta v boju za dva popolna moška

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prinaša več strasti, rivalstva in nepričakovanih trenutkov. Oglejte si jo na VOYO.

S prihodom vse več deklet v vilo se je hitro začelo merjenje moči. Komentarji so deževali z vseh strani, nekatere kandidatke pa so že pozorno ocenjevale, kdo bi jim lahko predstavljal največjo konkurenco. "Tiste, ki so najbolj glasne, običajno nimajo veliko samozavesti," je pripomnila ena izmed njih, druga pa je vse skupaj strnila z besedami: "To bo definitivno kaos."

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Preberi še Pod grškim soncem se začenja nova ljubezenska zgodba

Prava zmeda je nastala v trenutku, ko so dekleta ugotovila, da so bila na zmenkih z različnimi moškimi. Vprašanja so se vrstila, dvomi so naraščali, začetno presenečenje pa se je hitro prelevilo v premišljeno strategijo. "Všeč mi je, da sta dva, saj imamo potem tudi me, dekleta, pravico do izbire," je komentirala ena izmed deklet.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Preberi še Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške

Proti koncu večera so pogovori postajali vse bolj napeti, razdvojenost med dekleti pa vse izrazitejša. Ob koncu večera je bilo jasno eno, igra se je šele dobro začela. "Vidim, da so dekleta pripravljena na vse in gredo do zadnje kaplje krvi," je sklenila ena izmed kandidatk ter napovedala burna nadaljevanja, ki šele prihajajo.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO