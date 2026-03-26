Velika novica za oboževalce šova Sanjski moški Hrvaške

Priljubljeni resničnostni šov Sanjski moški Hrvaške bo na VOYO začasno ustavljen. Gledalci, ki oddajo spremljajo prek VOYO , bodo morali počakati, saj bo predvajanje za en teden na pavzi .

Na POP TV se oddaja medtem nadaljuje po ustaljenem urniku, brez sprememb. Že danes ob 17:15 na POP TV ne zamudite 32. oddaje, ki obljublja nove zaplete, čustvene trenutke in presenečenja. Tik pred koktajl zabavo sanjska moška obiščeta vilo, da bi od nekaterih deklet končno dobila iskrene odgovore na svoja vprašanja. Medtem izbruhne nova drama zaradi širjenja lažnih govoric, ena izmed tekmovalk pa prizna, da je s Karlom izza kamer skoraj prišlo do poljuba. Podelitev vrtnic prinese nepričakovan preobrat ...