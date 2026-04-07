Karlo pred svojo izbranko osvajal natakarico

Tokrat so dekleta pričakovala iskrene in romantične zmenke, saj je veliki finale vse bližje. Želele so si še dodatno poglobiti odnos ter se prepričati o svojih in partnerjevih čustvih. Zadnji zmenki pa so postregli z vsem živim, samo z romantiko ne.
Nenavadni zmenki, ki so šokirali dekleta
Zadnja epizoda je postregla z nenavadnimi zmenki, ki so šokirali dekleta. Nekatere so dojele, da gre za šalo oz. preizkus s strani sanjskih moških, ki sta testirala, kako se dekleta znajdejo v nepričakovanih situacijah in kako dobro znajo postaviti mejo.
Karlo pred očmi Kaje osvajal natakarico
Najprej smo lahko spremljali zmenek Karla in Kaje. Zmenek ni šel po pričakovanjih simpatične Kaje, ki se je časa na samem s Karlom že močno veselila. Kajo je presenetilo obnašanje njenega izbranca, Karlo je namreč šokiral najprej z grobim in nesramnim odnosom do osebja, nato pa se je situacija še poslabšala, ko je začel z osvajanjem natakarice, pred očmi Kaje jo je celo prosil za telefonsko številko.
Dogajanje je presenetilo Kajo, ki mu je hitro dala vedeti, da njegovo vedenje ni sprejemljivo in da takega obnašanja v zunanjem svetu nikakor ne bi tolerirala.
Nekatera dekleta niso dojela, da gre za šalo
Kljub temu pa Kajin zmenek ni bil tako zelo intenziven kot zmenek z nekaterimi ostalimi dekleti. Zdi se, da je Kaja v šovu Karla spoznala dovolj dobro, da je globoko v sebi vedela, da nekaj 'ne štima' in da gre verjetno za potegavščino.
Po drugi strani pa sta imeli Helena in Anastasia najtežjo izkušnjo, saj ju je neprimerno vedenje na zmenku privedlo do roba solz in prepričani sta bili, da se njuna pot v šovu tu zaključuje.
Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?
Karla in Petra čaka ena najtežjih odločitev doslej, saj morata izbrati svoji finalistki. Pred zadnjo podelitvijo vrtnic oba priznata, da sta na 'prank' zmenkih dobila veliko odgovorov na svoja vprašanja. Dekle, ki mora spakirati kovčke, s svojimi besedami preseneti Karla. Sledijo še zadnji, odločilni zmenki pred finalom. Bo zadnji zmenek razblinil dvome ali povzročil še več zmede?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV