Karlo pred svojo izbranko osvajal natakarico

Tokrat so dekleta pričakovala iskrene in romantične zmenke, saj je veliki finale vse bližje. Želele so si še dodatno poglobiti odnos ter se prepričati o svojih in partnerjevih čustvih. Zadnji zmenki pa so postregli z vsem živim, samo z romantiko ne.

Preberi še Sta se Nuša in Karlo poljubila? Kdo govori resnico?

Nenavadni zmenki, ki so šokirali dekleta

Zadnja epizoda je postregla z nenavadnimi zmenki, ki so šokirali dekleta. Nekatere so dojele, da gre za šalo oz. preizkus s strani sanjskih moških, ki sta testirala, kako se dekleta znajdejo v nepričakovanih situacijah in kako dobro znajo postaviti mejo.

Preberi še Soraya razkrila, ali jo je doma res čakal partner

Karlo pred očmi Kaje osvajal natakarico

Najprej smo lahko spremljali zmenek Karla in Kaje. Zmenek ni šel po pričakovanjih simpatične Kaje, ki se je časa na samem s Karlom že močno veselila. Kajo je presenetilo obnašanje njenega izbranca, Karlo je namreč šokiral najprej z grobim in nesramnim odnosom do osebja, nato pa se je situacija še poslabšala, ko je začel z osvajanjem natakarice, pred očmi Kaje jo je celo prosil za telefonsko številko.

Preberi še Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi

Dogajanje je presenetilo Kajo, ki mu je hitro dala vedeti, da njegovo vedenje ni sprejemljivo in da takega obnašanja v zunanjem svetu nikakor ne bi tolerirala.

icon-expand Karlo je pred očmi Kaje osvajal natakarico. FOTO: VOYO

Nekatera dekleta niso dojela, da gre za šalo

Kljub temu pa Kajin zmenek ni bil tako zelo intenziven kot zmenek z nekaterimi ostalimi dekleti. Zdi se, da je Kaja v šovu Karla spoznala dovolj dobro, da je globoko v sebi vedela, da nekaj 'ne štima' in da gre verjetno za potegavščino.

Preberi še Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...

Po drugi strani pa sta imeli Helena in Anastasia najtežjo izkušnjo, saj ju je neprimerno vedenje na zmenku privedlo do roba solz in prepričani sta bili, da se njuna pot v šovu tu zaključuje. Celotne zmenke si lahko ogledate TUKAJ!

icon-expand Helena in Karlo - zmenek se ni končal dobro. FOTO: VOYO

Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?

Karla in Petra čaka ena najtežjih odločitev doslej, saj morata izbrati svoji finalistki. Pred zadnjo podelitvijo vrtnic oba priznata, da sta na 'prank' zmenkih dobila veliko odgovorov na svoja vprašanja. Dekle, ki mora spakirati kovčke, s svojimi besedami preseneti Karla. Sledijo še zadnji, odločilni zmenki pred finalom. Bo zadnji zmenek razblinil dvome ali povzročil še več zmede?

icon-expand Sanjski moški Hrvaške - izbrati morata svoji finalistki. FOTO: VOYO

Vse epizode vas čakajo na VOYO!