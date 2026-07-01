Obožujete serijo Ja, Chef!? Potem te nagradne igre ne smete zamuditi!

Na naših profilih na Instagramu in TikToku trenutno poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojite ekskluzivne nagrade iz serije Ja, Chef!. Za sodelovanje je dovolj, da sledite našemu profilu, všečkate objavo in v komentar napišete, kdo je vaš najljubši lik iz vseh sezon serije Ja, Chef!.
Nagradna igra poteka od 1. julija 2026 do 8. julija 2026, srečne nagrajence pa bomo izžrebali 9. julija 2026 in jih objavili v komentarju pod nagradno objavo.
Oddaje
Preberi šeChefova zadnja runda prihaja na VOYO
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV