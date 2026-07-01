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Ja, Chef!
Oddaje

Obožujete serijo Ja, Chef!? Potem te nagradne igre ne smete zamuditi!

M.S.
01. 07. 2026 14.47
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Če ste med tistimi, ki ste z navdušenjem spremljali vse sezone serije Ja, Chef!, imamo za vas odlično novico! Bi radi v svojo zbirko dodali spominke iz priljubljene serije? Zdaj imate enkratno priložnost, da si zagotovite ekskluzivne nagrade. Sodelujte hitro in enostavno prek naših uradnih profilov.

Na naših profilih na Instagramu in TikToku trenutno poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojite ekskluzivne nagrade iz serije Ja, Chef!. Za sodelovanje je dovolj, da sledite našemu profilu, všečkate objavo in v komentar napišete, kdo je vaš najljubši lik iz vseh sezon serije Ja, Chef!.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nagradna igra poteka od 1. julija 2026 do 8. julija 2026, srečne nagrajence pa bomo izžrebali 9. julija 2026 in jih objavili v komentarju pod nagradno objavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obiščite naša profila na Instagramu in TikToku, sodelujte in si zagotovite priložnost za osvojitev ekskluzivnih nagrad. Podrobni pogoji nagradne igre so objavljeni v bio povezavi na naših profilih.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ja Chef nagradna igra serija darila kulinarična serija
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