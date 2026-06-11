Serija, ki razkriva, kaj se dogaja v zakulisju resničnostnih šovov

Serija NeRealno raziskuje svet resničnostne televizije in nam pokaže, kaj se dogaja, ko kamere ugasnejo. V ospredju je produkcijska ekipa zmenkarskega šova, ki mora vsak teden pripraviti dovolj dramatično vsebino za gledalce.
Triki, ki jih uporabljajo za doseg dramatičnega učinka
Glavni liki uporabljajo različne trike – od montaže do ciljanih vprašanj –, da od tekmovalcev dobijo reakcije, ki so potrebne za šov. Programske vsebine, ki jih gledamo na zaslonih, so pogosto rezultat načrtovanega dela, ne pa spontanih odločitev. Vse štiri sezone te serije si lahko to poletje ogledate na platformi VOYO, kjer boste spoznali svet producentov, montažerjev in urednikov zgodb, ki skrbijo za televizijske spektakle.
O čem govori serija NeRealno?
Glavni zvezdi serije sta Rachel in Quinn, ki ju igrata Shiri Appleby in Constance Zimmer. Rachel je producentka na terenu, katere delo je, da tekmovalce spravi v prava čustvena stanja za oddajo. Quinn je njena šefinja, ki jo zanima le visoka gledanost. Skozi epizode vidimo, kako se njun odnos razvija, saj sta si hkrati zaveznici in tekmici.
Shiri Appleby igra Rachel kot osebo, ki je sicer zelo pametna, a jo delo, ki ga opravlja, osebno precej uničuje. Serija prav na teh dveh likih gradi največ napetosti, saj njuni medsebojni konflikti pogosto zasenčijo tisto, kar se dogaja pred kamerami v oddaji Everlasting.
Kaj se lahko naučimo o zakulisju resničnostnih šovov?
V seriji vidimo, kako ekipa usmerja tekmovalce k temam, ki povzročajo konflikte ali solze. Prav montaža je tista, kjer se izbira, katere dele pogovora bo javnost videla. Uporaba glasbe in poudarjanje določenih napetih trenutkov so orodja, ki zadržijo gledalce pred zasloni.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV