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Nerealno
Oddaje

Serija, ki razkriva, kaj se dogaja v zakulisju resničnostnih šovov

N. Č.
11. 06. 2026 15.20
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Ste se kdaj vprašali, koliko resnice se skriva za televizijskimi dramami? Serija NeRealno razkriva, kako producenti s spretno montažo in psihološkimi prijemi ustvarjajo spektakel, ki nas vsak teden znova prikuje pred zaslone.

Serija NeRealno raziskuje svet resničnostne televizije in nam pokaže, kaj se dogaja, ko kamere ugasnejo. V ospredju je produkcijska ekipa zmenkarskega šova, ki mora vsak teden pripraviti dovolj dramatično vsebino za gledalce.

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Triki, ki jih uporabljajo za doseg dramatičnega učinka

Glavni liki uporabljajo različne trike – od montaže do ciljanih vprašanj –, da od tekmovalcev dobijo reakcije, ki so potrebne za šov. Programske vsebine, ki jih gledamo na zaslonih, so pogosto rezultat načrtovanega dela, ne pa spontanih odločitev. Vse štiri sezone te serije si lahko to poletje ogledate na platformi VOYO, kjer boste spoznali svet producentov, montažerjev in urednikov zgodb, ki skrbijo za televizijske spektakle.

Nerealno
NerealnoFOTO: VOYO

O čem govori serija NeRealno?

Glavni zvezdi serije sta Rachel in Quinn, ki ju igrata Shiri Appleby in Constance Zimmer. Rachel je producentka na terenu, katere delo je, da tekmovalce spravi v prava čustvena stanja za oddajo. Quinn je njena šefinja, ki jo zanima le visoka gledanost. Skozi epizode vidimo, kako se njun odnos razvija, saj sta si hkrati zaveznici in tekmici.

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Shiri Appleby igra Rachel kot osebo, ki je sicer zelo pametna, a jo delo, ki ga opravlja, osebno precej uničuje. Serija prav na teh dveh likih gradi največ napetosti, saj njuni medsebojni konflikti pogosto zasenčijo tisto, kar se dogaja pred kamerami v oddaji Everlasting.

Nerealno
NerealnoFOTO: VOYO

Kaj se lahko naučimo o zakulisju resničnostnih šovov?

V seriji vidimo, kako ekipa usmerja tekmovalce k temam, ki povzročajo konflikte ali solze. Prav montaža je tista, kjer se izbira, katere dele pogovora bo javnost videla. Uporaba glasbe in poudarjanje določenih napetih trenutkov so orodja, ki zadržijo gledalce pred zasloni.

Nerealno
NerealnoFOTO: VOYO
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